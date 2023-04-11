Skandallarla gündeme gelen isim AKP'den milletvekili adayı oldu. Atatürk için “olmasaydın da olurduk” demişti

AKP aday tanıtım toplantısını yaptı. Ankara 1. bölge 10. sıradan Eyüp Gökhan Özekin'in aday gösterildi.

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu yedek üyesi Eyüp Gökhan Özekin, daha önce Atatürk için 'Olmasaydın da olurduk' ilanı ve eşinin kafe basarak korumalarıyla birlikte kız çocuklarını dövmesiyle gündeme gelmişti.

KAFEYİ BASARAK KIZ ÇOCUKLARINI DÖVDÜLER

AKP MKYK yedek üyesi Eyüp Gökhan Özekin'in eşi, şoförü, kardeşi ve bacanağının üçü kız biri erkek 15 yaşlarındaki 4 çocuğu bir kafeyi basarak darp ettiği görüntüler ortaya çıkmıştı. Özekin’in “basit yaralama”, “tehdit” ve “hakaret” suçlarından 13 yıl 5 ay hapisle cezalandırılması istenmişti.

“OLMASAYDIN DA OLURDUK” DEMİŞTİ

Eyüp Gökhan Özekin, Mustafa Kemal Atatürk’e karşı 10 Kasım’da Yeni Akit gazetesine “olmasaydın da olurduk” ilanı vermişti.