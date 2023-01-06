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  • AKP'li genç 36 günde 3 AKP'li belediyeden ihale kaptı. 'Yürü ya yandaşım yürü' dediler

AKP'li genç 36 günde 3 AKP'li belediyeden ihale kaptı. 'Yürü ya yandaşım yürü' dediler

İktidara yakın isimlerin üstlendiği dev maliyetli kamu ihalelerine bir yenisi daha eklendi. Babası 15 Temmuz Gazileri Platformu Başkanı Erol Bulut olan Yunus Emre Bulut’un şirketi, 36 günde üç AKP’li belediyeden ihale aldı. Şirket, kasasına 175,9 milyon TL koydu.

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 13:17
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AKP'li genç 36 günde 3 AKP'li belediyeden ihale kaptı

AKP'li genç 36 günde 3 AKP'li belediyeden ihale kaptı. 'Yürü ya yandaşım yürü' dediler
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AKP idaresindeki İstanbul Pendik ve Gaziosmanpaşa ile İzmir Bergama belediyelerinin, araç kiralama için AKP Milletvekili aday adayı, 15 Temmuz Gaziler Platformu Başkanı Erol Bulut’un oğlu Yunus Emre Bulut’un şirketini tercih ettiği öğrenildi.

175 MİLYON 956 BİN TL’LİK İHALE ALDI

Birgün Gazetesi’nden Mustafa Bildircin’in haberine göre, Yunus Emre Bulut’un başında olduğu “Jet Kar Turizm” isimli şirket, 36 gün içinde üç farklı AKP’li belediye ile imzaladığı sözleşmeler kapsamında 175 milyon 956 bin TL’lik ihale aldı.

OLMADIĞI MASA YOK

Jet Kar Turizm’in yüklenicisi olduğu toplam 175,9 milyon TL maliyetli üç ihaleden ilkinin anlaşması 23 Kasım 2022’de sağlandı. Hasan Tahsin Usta yönetimindeki AKP’li Gaziosmanpaşa Belediyesi, “Muhtelif Araç ve İş Makinesi Kiralama Hizmet Alımı İşi” ihalesinde, Jet Kar Turizm şirketi ile 109 milyon 987 bin TL’lik sözleşme imzaladı. AKP’li Hakan Koştu’nun başkanlığını yaptığı Bergama Belediyesi’nin de tercihi Jet Kar Turizm şirketi oldu. Belediye, şirketten 7 Aralık’ta toplam 45 milyon 892 bin TL’lik çöp kamyonu ve temizlik araçları kiraladı. Şirket, 29 Aralık 2022’de ise Pendik Belediyesi ile de masaya oturdu. AKP’li belediye, “2023 Yılı Ocak-Şubat-Mart Ayları Taşıt Kiralama ve Personel Servis Hizmeti Alımı” ihalesi kapsamında 20 milyon 75 bin TL’ye imza attı. Bulut’un şirketinin 36 gün içinde imzaladığı kamu ihalesi sözleşmelerinin toplam maliyeti 175,9 milyon TL’ye ulaştı.

BABASINA ÇEKMİŞ

Şirketin kamudan aldığı ihalelerin büyüklüğü de dikkat çekiyor. 2011-2022 döneminde kamudan alınan ihalelerin maliyeti 515 milyon 711 bin TL ile ifade ediliyor. Erol Bulut ile ortağı eski AKP Eyüpsultan İlçe Yönetim Kurulu üyesi Hasan Alas’a ait, “Mavi Yeşil Turizm Gıda İnşaat” adlı şirket de kamu kurumlarından aldığı ihaleler ile biliniyor.

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dadaş
6.01.2023 13:38
tüyü bitmemiş yedim hakkı yiyen ve ben Müslüman diye ortada gezinen bu deccallar elbet bu halka hesap verecektir. gön ola devran dönee  
 
saddam
6.01.2023 13:29
neden yorumlardaki herkes en fazla a2 seviye edebiyatla yazıyor, tamam anlıyorum Türk Gençlerine z kuşağı ve cahil diye diye bağırmanız lazım, iftira atmanız lazım ama hayatınızın bir değeri yok og.  
 
Sedat
6.01.2023 13:25
Yollarda gördüğünüz lüks araçlara bunlar biniyor 5- 10 milyonluk evlerde bunlar oturuyor.  
 
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