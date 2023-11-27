Bakanlıktan AKP’li ismin oğluna 160 milyonluk ihale kıyağı. Rakiplerinin teklifleri geçersiz sayıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yüzlerce milyon liralık ihalesi, kamuoyunda Sezen Aksu’yu ettiği tehditle tanınan AKP’li Erol Bulut’un oğlu Yunus Emre Bulut'a verildi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Bakanlıktan AKP’li ismin oğluna 160 milyonluk ihale kıyağı. Rakiplerinin teklifleri geçersiz sayıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın düzenlediği “araç kiralama” ihalesini, 159 milyon 590 bin TL karşılığında, Sezen Aksu’yu tehdit eden Erol Bulut’un oğlu Yunus Emre Bulut’un şirketi aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, il müdürlükleri için 2023-2024 yılları arasında kullanılmak üzere araç kiralama ihalesine çıktı.

28 Eylül’de düzenlenen ihale 7 kısma bölündü. Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, İstanbul için kiralanacak araçların ihalesi ilk kısımda yapıldı.

GazetePencere'den Ersan Kınık'ın haberine göre, İstanbul için toplamda 22 binek araç, 70 minibüs, 91 pick-up ve 1 adet midibüs olmak üzere tamamı şoförlü olmak üzere 189 araç için ihaleye çıkıldı. İhalenin yaklaşık maliyeti ise idare tarafından 150 milyon 462 bin TL olarak belirlendi.

DİĞER 6 TEKLİF GEÇERSİZ SAYILDI

7 firmanın teklif verdiği ihalede 6 firmanın teklifleri geçersiz sayıldı ve Jet Kar Turizm isimli firma ile Bakanlık arasında, 31 Ekim’de yaklaşık maliyeti 9 milyon TL aşan, 159 milyon 590 bin TL’lik sözleşmeye imza atıldı. İhalenin sonuç ilanı ise 22 Kasım’da duyuruldu.

ŞİRKETİN SAHİBİ TANIDIK ÇIKTI

İhaleyi alan Jet Kar Turizm isimli firma ise tanıdık isme ait. 2018’de AKP’den milletvekili aday adayı olan ve şarkıcı Sezen Aksu’yu tehdit etmesiyle gündeme gelen 15 Temmuz Gazileri Platformu Başkanı Erol Bulut’un oğlu Yunus Emre Bulut, Jet Kar Turizm’in sahibi.

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Oğul Bulut’un aldığı ilk ihale de bununla sınırlı değil. Jet Kar Turizm, 2011 yılından bu yana AKP’li belediyeler ve kamu kurumlarından toplamda 67 ayrı ihale aldı. Bu ihalelerin bedeli ise en az 884 milyon 834 TL oldu.

BABASI DA ÇOK SAYIDA İHALE ALDI

Yunus Emre Bulut’un babası Erol Bulut’un şirketi de kamudan aldığı çok sayıda ihaleyle gündeme gelmişti. Erol Bulut’un şirketi de kamudan toplam bedeli 1 milyar 155 milyon TL’yi aşan 149 ayrı ihale almıştı.

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