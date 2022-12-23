AKP’li belediyeden 28 milyonluk ihaleyi kaptı! Sezen Aksu’ya ‘Kafasına sıkarız’ demişti

İktidara yakın isimlerin üstlendiği dev maliyetli kamu ihalelerine bir yenisi daha eklendi. AKP'li Düzce Belediyesi’nin 2023 yılında kullanılması amacıyla kiraladığı 115 araç için 2018 yılında AKP Milletvekili aday adayı olan Erol Bulut’un oğlu Yunus Emre Bulut’un şirketini tercih ettiği ortaya çıktı.

Birgün Gazetesi’nden Mustafa Bildircin’in haberine göre, AKP’li Faruk Özlü yönetimindeki Düzce Belediyesi, 8 Aralık’ta araç kiralama ihalesi düzenledi. İhalede yaklaşık maliyet, 30 milyon 499 bin 832 TL olarak belirlendi. İhale kapsamında 21 Aralık’ta sözleşme imzalandı. Belediye ile Jet Kar Turizm isimli şirket arasında imzalanan sözleşmenin bedeli 28 milyon 216 bin 720 TL oldu.

Belediyenin kiraladığı 115 araçtan 43’ünün binek araç, üçünün ise 4X4 araç olduğu bildirildi. Belediye öte yandan, araç kiralama ihalesi kapsamında yıllık 3 bin adet araç iç-dış yıkama hizmeti de satın aldı. Belediyeden 28,2 milyon TL’lik ihale alan şirketin yönetiminde kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim yer alıyor. Şirketin sahibinin, şarkı sözleri nedeniyle Sezen Aksu hakkında suç duyurusunda bulunurken “Kafalarına sıkarız” ifadesiyle tepki çeken 15 Temmuz Gazileri Platformu Başkanı Erol Bulut’un oğlu Yunus Emre Bulut olduğu öğrenildi.

KAMUDAN İHALE YAĞIYOR

Şirketin kamudan aldığı ihalelerin büyüklüğü de dikkat çekiyor. Şirketin 2011-2022 döneminde kamudan aldığı ihalelerin toplam maliyeti 515 milyon 711 bin TL ile ifade ediliyor. Şirketin en yüksel bedelli ihaleleri aldığı ilk beş kurum ise şöyle:

-Eyüpsultan Belediyesi: On ihale, 160 milyon TL

-Gaziosmanpaşa Belediyesi: Bir ihale, 109,9 milyon TL

-Bergama Belediyesi: İki ihale, 65,3 milyon TL

-Menderes Belediyesi: On ihale, 52,4 milyon TL

-Pendik Belediyesi: İki ihale, 38,7 milyon TL

AKP’den 2018’de milletvekili aday adayı olan Erol Bulut ile ortağı eski AKP Eyüpsultan İlçe Yönetim Kurulu üyesi Hasan Alas’a ait “Mavi Yeşil Turizm Gıda İnşaat” isimli şirket de kamu kurumlarının çok sayıda ihalesini kapmıştı.