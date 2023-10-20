AKP'li kadın 'yerel seçimleri kaybedeceğiz' dedi ortalık karıştı. Katılımcılar arasındaki Mete Yarar salonu terk etti

Denizli'de Mete Yarar ve Zafer Şahin'in konuk olduğu etkinlikte AKP İl Başkanı Yücel Güngör, il örgütünü eleştiren bir kadına bağırdı. Yarar, salonu terk etti.

AKP'li kadın 'yerel seçimleri kaybedeceğiz' dedi ortalık karıştı. Katılımcılar arasındaki Mete Yarar salonu terk etti

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle düzenlediği etkinlikte AKP İl Başkanı Yücel Güngör’ün il teşkilatını eleştiren bir seçmene verdiği tepki gündem oldu.

Etkinliğe katılan bir kadının “İl teşkilatı çalışmıyor, yerel seçimleri kaybedeceğiz” sözleri üzerine etkinliğin yapıldığı salonun ön sıralarında oturan AKP'li Yücel Güngör, ayağa kalkarak "Buna müsaade etmem" diye sesini yükseltti.

Şifre Haber'den Seval Uysal'ın haberine göre, belediyenin etkinliği Nihat Zeybekci Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanvekili Ali Değirmenci, Büyükşehir DESKİ Genel Müdürü Niyazi Türlü, AKP Denizli İl Başkanı Yücel Güngör ve onlarca kişinin katıldığı etkinliğin konukları güvenlikçi Mete Yarar ve yorumcu Zafer Şahin’di. Yarar ve Şahin'in konuşmalarının ardından etkinliğin soru-cevap bölümüne geçildi.

SALONU TERK ETTİ

Seyirciler arasındaki bir kadın söz alarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan övgü ile bahsetti ancak 'il teşkilatının Cumhurbaşkanı kadar çalışkan olmadığını, bu gidişle yerel seçimleri kaybetme riskinin yüksek olduğunu' söyledi. Kadının sözleri salonda alkış da aldı.

Programı ön sıralardan izleyen Güngör ise, "Buna müsaade etmem. Böyle bir şey söyleyemezsin. Canımızı ortaya koyduk be. Ayıp" diyerek kadına bağırmaya başladı.

Bir erkek seyircinin de kadından yana tavır almasıyla, adam zorla dışarıya çıkarılmak istendi.

Salondaki tansiyonun yükselmesi üzerine, konuşmacı Mete Yarar duruma müdahale etti. Yarar kimsenin salondan çıkarılmamasını, aksi halde kendisinin salondan ayrılacağını söyledi. Yarar, yüzlerce insanın önünde yaşanan parti içi tartışmaların, parti çatısı altında yapılmasını istedi.

Salondaki tansiyonun düşmemesi üzerine Mete Yarar salonu terk etti.

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