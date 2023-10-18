Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu’nun aradığı o bakıcı bulundu. “Umarım yaşıyordur” demişti

62 yıllık evli olan usta sanatçı Metin Akpınar’ın yıllar önce evlilik dışı bir ilişkiden ikiz kızları olduğu ortaya çıkmıştı.

DNA testi ve mahkeme kararıyla Metin Akpınar'ın kızı olduğu kesinlik kazanan Duygu Nebioğlu, önceki gün katıldığı bir programda şunları belirtmişti:

"Annem iki aylıkken bizi Kemer'de yaşayan Adile Şener ve Emin Şener'e emanet etmiş. Onlara çok teşekkür ediyorum. Umarım hayattalardır, onları arıyorum. Beni şu an izliyorlarsa 'Büyüdüm, 35 yaşına geldim ve size teşekkür ederim' demek istiyorum. Bakıcı olarak, para karşılığında Adile Şener'e verilmişiz. Altı ay sonra 'Annesi nerede' diye bir haber yapılmış. Haber sonrası bizi Zübeyde Hanım Çocuk Esirgeme Kurumu'na teslim etmişler. Devlet bizi koru altına almış."

Metin Akpınar'ın ikiz kızlarından Duygu Nebioğlu, "Umarım hayattadır" dediği bakıcı Adile Şener'e ulaştığını şöyle duyurdu:

"Kanal D'nin yaptığı paylaşımdan sonra köyün muhtarı bize ulaştı. Adile Şener hayatta ve biraz önce konuştum. Kendisine vefa borcunu ödeyeceğim için çok mutluyum. Kalbimdeki derin yaralar biraz olsun kapanıyor. Bizler gibi hikayesi olanlar ve henüz sonuç alamayanlar asla pes etmeyin!"

Duygu Nebioğlu, bir diğer sosyal medya paylaşımında ise "Yaa sen nasıl bir kadınsın Adile teyzem. Bana bebekliğimi gösteren, neler olduğunu anlatan, 35 yıldır fotoğraflarımızı saklayan kadın" ifadelerini kullandı.