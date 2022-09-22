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  • ''FETÖ'nün bizim zamanımızda büyüdüğünü ben reddetmem'' diyen Erdoğan'ı AKP'li Mehmet Özhaseki yalanladı

''FETÖ'nün bizim zamanımızda büyüdüğünü ben reddetmem'' diyen Erdoğan'ı AKP'li Mehmet Özhaseki yalanladı

AKP'li Mehmet Özhaseki “Sanki FETÖ, AK Parti ile doğmuş, bizim zamanımızda güçlenmiş gibi anlatıyorlar. Bu örgütün AK Parti ile hiçbir alakası yoktur.” dedi. Özhaseki'nin bu ifadeleri Erdoğan'ın "FETÖ'nün bizim zamanımızda büyüdüğü iddiasını ben reddetmem. Bunlar büyük bir ihanet şebekesi içerisindeymiş. Aldatıldık." ifadeleriyle çelişti.

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 14:26
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AKP'li Mehmet Özhaseki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yalanladı

''FETÖ'nün bizim zamanımızda büyüdüğünü ben reddetmem'' diyen Erdoğan'ı AKP'li Mehmet Özhaseki yalanladı
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki İskenderun’daki İlçe Başkanlığına gitti. Partililerle görüşen Özhaseki, kimseyi ayırmadan hizmet etmek için bu yola çıktıklarını ifade etti.

Yapılan bütün seçimlerde birinci olduklarını söyleyen Özhaseki, Cumhuriyet tarihinde ne yapılmışsa birkaç mislini 20 yıl içerisinde yaptıklarını iddia etti.

"MİLLETİ KANDIRMAYA DEVAM EDİYORLAR"

Yıllardır milletin üzerinde oyunlar oynandığını belirten Özhaseki’nin cümleleri şu şekilde:

"FETÖ belası 50 yıldır var emin olun. Yeni çıkmış bir hadise değil. Bazen sanki PKK da FETÖ de AK Parti ile doğmuş, bizim zamanımızda güçlenmiş gibi anlatıyorlar. Milleti kandırmaya devam ediyorlar. Öyle değil. Yine yurt dışı tahrikli ,yine onların desteğiyle 50 yıldır süren bir bela silsilesi var ama çok şükür bütün bunların hakkından da bizler geldik. İşlerimiz de iyiye gidiyor. İnşallah bundan sonra da iyiye gitmeye devam edecek. Çok da güzel işler yapılıyor. Ufak tefek sorunlarımız var mı var. Biliyor muyuz bunları? Çok iyi biliyoruz. Bunları kim çözecek? Emin olun bunu çözecek liderlik hem bizde var, liderimiz zaten başımızda, ekip de bilgi de birikim de var. Bu sorunları çözecek inşallah yine bizleriz. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın."

ERDOĞAN'I YALANLADI

Özhaseki'nin açıklamaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CNN Türk - Kanal D ortak yayınında 8 Haziran 2018'de yaptığı açıklamaları akla getirdi. FETÖ'nün AKP döneminde büyüdüğü iddiasını reddeden Özhaseki'nin aksine Erdoğan "FETÖ'nün bizim zamanımızda büyüdüğü iddiasını reddetmem, ihanet şebekesiymiş" ifadelerini kullanmıştı.

CHP'DEN AĞBABA TEPKİ GÖSTERDİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Özhaseki'ye resmi sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Ağbaba sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Özhaseki'nin kafası iyice karışmış. Durmadan düşünüyor olmalı: AKP mi FETÖ'yle güçlendi, yoksa FETÖ mü AKP'yle güçlendi? Bu kadar rahat yalan söyleyebilen siyasetçileri ülke tarihinde ilk kez görüyoruz. Yakında "ne istedilerse verdi" diye suçu 'Bay Kemal'e atarlarsa şaşırmayın..."

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mmt
22.09.2022 15:24
haseki yağcılığı seçmiş gerçeği saklıyor.  
 
Adalet
22.09.2022 14:59
Nedense zamanın en iyi feto sevicileri suçlarını bastırmak için çabalıyorlar ama boşuna uğraşıyorlar kimse kimseyi kandırmadı kandırılan hep Türk milleti oldu bunu artık herkes biliyor  
 
KERİMMM
22.09.2022 14:46
bu haseki candır.iyi espriler yapıyo gülüyoz hep .lazım bölesi .  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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