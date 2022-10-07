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  • Mikrofonun açık olduğunu unutup vatandaşı geçiştiren Özhaseki kendini böyle savundu: Olgunluk olsun diye yaptım. Abartma

Mikrofonun açık olduğunu unutup vatandaşı geçiştiren Özhaseki kendini böyle savundu: Olgunluk olsun diye yaptım. Abartmanın ne anlamı var

Kayseri Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile Mehmet Özhaseki arasındaki “Bir şey deme, he de geç gitsin” diyalogu gündem oldu. Özhaseki "Bunu alıp da abartmanın ne anlamı var, bilmiyorum" sözleriyle yaşananları savundu.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 20:11
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Vatandaşı geçiştirdiği anlar mikrofona yansıyan Mehmet Özhaseki yaşananları abartmanın ne anlamı var diyerek savundu

Mikrofonun açık olduğunu unutup vatandaşı geçiştiren Özhaseki kendini böyle savundu: Olgunluk olsun diye yaptım. Abartmanın ne anlamı var
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AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın, 10 Eylül’de Kayseri’de düzenlenen Turizm Değerlendirme Toplantısı'nda aralarında geçen konuşma gündem oldu.

Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, mikrofonların açık olduğunu unutarak, toplantıya katılan bir kişinin sorusu üzerine Özhaseki’ye dönerek "Hamdi yok dedi" dedi. Özhaseki ise “Bir şey deme, bir şey deme" derken, Büyükkılıç'ın "He de geç gitsin” sözleri kameralara yansıdı. Kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

“BUNU SÖYLEMEK HER ZAMAN BENİM HAKKIM”

Özhaseki, sözlerin yeniden gündem gelmesi üzerine açıklama yaptı ve "olgunluk olsun diye" öyle konuştuğunu söyledi. DHA'nın aktardığı bilgiye göre Özhaseki sözkonusu videoyla ilgili şöyle konuştu:

"Arkadaşımızın birisi, bana göre biraz aşırıya kaçan bir eleştiri yaptı. Memduh bey de cevap vermek istedi. Ben tutarak 'Bir şey söyleme' dedim. Yani eleştiriye ille de cevap vermek gerekmiyor. İnsanların eleştiri hakkı da var. Onlar sağ olsun, beni dinleyerek cevap vermedi. Sonrasında Memduh bey 'He de geç gitsin' gibi bir laf söyledi. Bunu alıp da ortalara düşmenin bir manası yok. Orada ben olgunluk olsun, diye 'Sesini çıkarma, eleştiriye cevap verme' dedim. Bunu söylemek de her zaman benim hakkım. Nihayetinde eleştiride çok haklı değil ama birisi bir şey söylemiş, saygıyla karşılamak lazım. Çünkü orada 10-20 tane hayırlı katkıda bulunacak fikir söylendi, 10-20 tane de eleştiri geldi. O eleştirilerin hepsine cevap vermek gerekiyor mu? Hayır. O yüzden ben başkanımıza cevap vermemesini rica ettim."

“HOŞUMA GİTMEYEN TEK ŞEY AYAKLARIMI UZATMIŞ OLMAM”

"Zaten görüntülere yansıyan da o" diyen Mehmet Özhaseki, "Memduh bey de sadece orada 'He de geç gitsin' gibi bir şey söyledi. Bunu alıp da abartmanın ne anlamı var, bilmiyorum. Benim orada hoşuma gitmeyen tek şey var, ayağımı uzatmış olmam. Bunu net söylüyorum. Diz kapaklarımda sıkıntı var. İlaçlar alıyorum, iğneler vurduruyorum. Uzun zamanda sancı oluyor. Ayağımı uzatıyor gibi bir toplantıda bulunmak, beni çok rahatsız etti. İnsanların yanında otururken ayak ayak üstüne atmış ve ayağını uzatmış biri değilim. İftiralar ediyorlar. 'Şerefliyseniz ispatlayın' diyoruz. Kaçacak delik arıyorlar. 'Namusluysanız arkasında durun' diyoruz. Kaçacak delik arıyorlar. Şimdi böyle bir şeyi yamayarak ortaya atmanın herhalde o arkadaşlara yakışır bir tarafı var ama ortamda karşılığı yok" dedi.

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