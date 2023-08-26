AKP’li Metin Külünk, Erdoğan’ın atadığı YÖK üyesini ‘FETÖ’cü’ ilan etti: Yargı önünde hesaplaşacağız

AKP’li Metin Külünk, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atanan YÖK Üyesi Hasan Çarıkçı’yı ‘FETÖ’cü’ ilan etti.

AKP’li Metin Külünk, Erdoğan’ın atadığı YÖK üyesini ‘FETÖ’cü’ ilan etti: Yargı önünde hesaplaşacağız

AKP MKYK Üyesi Metin Külünk, sosyal medya hesabından Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar’a hitaben bir paylaşım yaptı.

Paylaşımında YÖK Üyesi İlker Hüseyin Çarıkçı’yı hedef alan Külünk, Çarıkçı’yı ‘FETÖ’cü’ ilan etti.

1993 yılından itibaren Süleyman Demirel Üniversitesi’nde çalışan, dekan yardımcılığı, anabilim dalı başkanlığı, bölüm başkanlığı, enstitü müdürlüğü ve dekanlık görevlerinde bulunan Çarıkçı, 2023 yılına kadar aynı üniversitede rektörlük yaptı.

Paylaşımlarında hedef aldığı Çarıkçı için Özvar’a seslenen Külünk, şunları söyledi:

“Eski SDÜ Rektörü ve yeni YÖK üyesi yaptığınız İlker Hüseyin Çarıkçı’nın FETÖ iltisaklı derneklerde (Eğirdir’de) eğitim verdiğinin bilinmesine rağmen, ‘Üniversitelerde En Büyük FETÖ Temizliği SDÜ’de Yapıldı’ haberlerinin ardına saklanarak kendisine koruma kalkanı oluşturmaya çalıştığı ve haksız ihraçlarla FETÖ mücadelesini sulandırmaya yol açtığı iddalarına ne diyeceksiniz?”

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Külünk’e cevap veren Çarıkçı ise, Külünk’ün sözlerinin ‘Erdoğan’ı zan altına bıraktığını’ söyledi.

Çarıkçı paylaşımında, “Aslında esas amacın Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan atamaları zan altında bırakmaya yönelik olduğu tüm kamuoyunun malumudur” diye yazdı.

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Külünk’ün atamaları Erdoğan’ın yaptığını ‘bilmemesinin mümkün olmadığını’ söyleyen Çarıkçı daha sonra da Külünk ile üniversitenin ‘FETÖ’den mahkum olan eski rektörü Hasan İbicioğlu’yla fotoğrafını retweet etti.

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Çarıkçı ayrıca, “Bilinçli bir şekilde hakkımdaki tarihleri en ince ayrıntısına kadar bilen ve fakat gerçekleri gizleyen bu müfteri kişi/kişiler ile yargı önünde her şekilde hesaplaşacağımı ifade etmek isterim.” paylaşımında da bulundu.

“İSPAT ETMEKLE YÜKÜMLÜDÜR”

Çarıkçı’nın ardından Külünk’e bir diğer yanıt ise Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Mehmet Saltan’dan geldi.

Saltan da paylaşımında, şunları dedi:

“Külünk, şahsımın Arnavutluk’ta düzenlendiği söylenen Dinler Arası Uzlaşma Konferansına katıldığımı iddia etmektedir. Ben adı geçen konferansa katılmadım. Bu ima ve iftiralarına karşılık mahkemeye gideceğim. Kendisi bu iddiasını mahkeme huzurunda ispat etmekle yükümlüdür.”

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