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  • AKP'li Metin Külünk'ten akıllara ziyan ‘dolar’ hesabı: Kur 7-8 liraya düşer...

AKP'li Metin Külünk'ten akıllara ziyan ‘dolar’ hesabı: Kur 7-8 liraya düşer...

AKP’li Metin Külünk, Türkiye'de dolar kurunun düşmemesini dolarizasyona bağlayarak vatandaşın elindeki doları TL’ye çevirmesiyle kurun 7-8 liralara düşeceğini öne sürdü.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 23:53
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AKP'li Metin Külünk'ten akıllara ziyan ‘dolar’ hesabı: Kur 7-8 liraya düşer...

AKP'li Metin Külünk'ten akıllara ziyan ‘dolar’ hesabı: Kur 7-8 liraya düşer...
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Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımına gitmesiyle doların ateşi yükseldi. Fed'in aksine Merkez Bankası'nın da faiz indirmesiyle kurdaki yükseliş durdurulamaz oldu.

7 EKİM'DE REKOR KIRDI

18 liranın üzerine çıkan kur, 7 Ekim tarihinde 18,74'le rekor tazeledi. Dolar şu sıralar ise 18,50-18,60 arasında gidip geliyor.

AKP’Lİ METİN KÜLÜNK'TEN AKILLARA ZİYAN ÇIKIŞ

Dolar kurundaki son gelişmelerin ardından AKP MKYK Üyesi Metin Külünk'ten akıllara ziyan bir çıkış geldi.

Doların düşmemesini dolarizasyona bağlayan Külünk, vatandaşın elindeki doları çıkarmasıyla kurun 7-8 liralara düşeceğini iddia etti.

"TÜRKİYE'DE DOLAR 7-8 LİRAYA DÜŞER"

Külünk dijital yayın yapan Polemik TV'de katıldığı bir programda, "1947'li yıllardan beri, IMF politikalarından beri Türkiye bir dolarizasyon problemi yaşıyor. Bugün Türkiye'de vatandaş mevduat tasarruf aracı olarak kullandığı doları elinden çıkarırsa, Türkiye'de dolar 7-8 liraya düşer." ifadelerini kullandı.

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