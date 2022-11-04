4 Kasım 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • IMF’den kritik Türkiye açıklaması. Merkez Bankası’na faiz tavsiyesi

IMF’den kritik Türkiye açıklaması. Merkez Bankası’na faiz tavsiyesi

Uluslararası Para Fonu IMF'nin Türkiye değerlendirmesinde enflasyonla mücadele için Merkez Bankası'na 'faiz artışı' ve kur korumalı mevduat KKM'yı kaldırma tavsiyesinde bulundu.

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 22:00
Takip Et

Türkiye'ye gelen IMF heyetinden kritik açıklama. Merkez Bankası'na faiz ve KKM tavsiyesi yaptılar

IMF’den kritik Türkiye açıklaması. Merkez Bankası’na faiz tavsiyesi
+
Aa
-

IMF heyetinin Türkiye için 2022 yılı 4. madde değerlendirmesini tamamlarken, kuruluşun değerlendirmesinde para politikasına ilişkin tavsiyeler öne çıktı.

Merkez Bankası son aylarda peş peşe faiz indirirken IMF'den ise faizi arttır çağrısı geldi. Değerlendirmede Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bağımsızlığına da vurgu yapıldı.

"FAİZ ARTIŞI ENFLASYONU DÜŞÜRÜR 

Bloomberg HT'nin haberine göre; kuruluş değerlendirmesinde politika faizindeki artışla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bağımsızlığını güçlendirecek adımların birlikte atılmasını şiddetle tavsiye ettiklerini bildirdi.

IMF değerlendirmesinde bu hamlelerin enflasyonu daha güçlü bir biçimde aşağı çekmeye ve rezervlerin zaman içerisinde yeniden oluşturulmasına destek vereceğini belirtti.

"KUR KORUMALI MEVDUAT KALDIRILMALI"

Değerlendirmede yüksek enflasyon ve yükselen mali riskler dikkate alındığında sıkı maliye politikasının da yardımcı olacağı ifade edildi. IMF, bu politikaların tutunması durumunda kur korumalı mevduat (KKM) da dahil olmak üzere makro ihtiyati ve düzenleyici tedbirlerin aşama aşama uygulamadan kaldırılması gerektiğini, böylelikle devletin finansal piyasalar ve kredi dağılımında daha sınırlı bir rol oynayabileceğini belirtti.

ANKARA VE İSTANBUL'DA KRİTİK TOPLANTI

IMF'den yapılan açıklamada IMF heyetinin Ankara ve İstanbul'da 16-22 Ekim tarihleri arasında kamu ve özel sektörden farklı kesimlerle temaslarda bulunduğu açıklandı. Önümüzdeki haftalarda değerlendirme raporunun hazırlanacağı ve Ocak 2023'te İcra Direktörleri Kurulu tarafından raporun değerlendirilmesinin planlandığı belirtildi.

IMF ÜYE ÜLKELERDE HER YIL 1 KEZ DEĞERLENDİRME YAPIYOR 

IMF, üye ülkelerde yılda bir kez konsültasyon çalışması yapıyor. Bu çalışma sırasında IMF yetkilileri ekonomik verileri toplarken ilgili ülkenin yetkilileriyle de görüşüyor.

IMF heyeti Türkiye’de konsültasyon amacıyla bulunduğu sırada farklı kesimlerle de bir araya gelerek ülke ekonomisi hakkında bir değerlendirme hazırlıyor. Bu değerlendirmenin gerekçe ve biçimleri IMF'nin ana sözleşmesinin 4. maddesinde yer aldığı için bu rapora 4. Madde Değerlendirme Raporu adı veriliyor. Bu rapor İcra Direktörleri Kurulu'nda görüşülüp onaylandıktan sonra ilgili ülkeye veriliyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿CHP'li vekil AKP'li vekile '5 milyon dolar aldın mı?' diye sordu. AKP'li vekil 'TOGG'u durduramazsınız' diye yanıt verdi
1
﻿CHP'li vekil AKP'li vekile '5 milyon dolar aldın mı?' diye sordu. AKP'li vekil 'TOGG'u durduramazsınız' diye yanıt verdi
﻿CHP'li vekil AKP'li vekile '5 milyon dolar aldın mı?' diye sordu. AKP'li vekil 'TOGG'u durduramazsınız' diye yanıt verdi
﻿KYK faizleri silindi
2
﻿KYK faizleri silindi
﻿KYK faizleri silindi
﻿AKP'nin terörist dedikleri HDP ziyaretinde Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafı da asılıydı
3
﻿AKP'nin terörist dedikleri HDP ziyaretinde Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafı da asılıydı
﻿AKP'nin terörist dedikleri HDP ziyaretinde Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafı da asılıydı
﻿Türk futbolunun Avrupa'da tarihi sezonu: 12. sıraya yükseldik
4
﻿Türk futbolunun Avrupa'da tarihi sezonu: 12. sıraya yükseldik
﻿Türk futbolunun Avrupa'da tarihi sezonu: 12. sıraya yükseldik
﻿‘Geçinirken zorlanmıyorum’ diyen Rizeli 7 bin lira maaş alıyormuş ama 29 milyona ev almış
5
﻿‘Geçinirken zorlanmıyorum’ diyen Rizeli 7 bin lira maaş alıyormuş ama 29 milyona ev almış
﻿‘Geçinirken zorlanmıyorum’ diyen Rizeli 7 bin lira maaş alıyormuş ama 29 milyona ev almış
﻿Jorge Jesus şapkadan tavşan mı çıkardı yoksa risk mi aldı? Fatih Saboviç Fenerbahçe'nin UEFA zaferini yazdı
6
﻿Jorge Jesus şapkadan tavşan mı çıkardı yoksa risk mi aldı? Fatih Saboviç Fenerbahçe'nin UEFA zaferini yazdı
﻿Jorge Jesus şapkadan tavşan mı çıkardı yoksa risk mi aldı? Fatih Saboviç Fenerbahçe'nin UEFA zaferini yazdı
﻿''Avrupa DNA'mızda var'' Gümüşdağ'dan iddialı sözler
7
﻿''Avrupa DNA'mızda var'' Gümüşdağ'dan iddialı sözler
﻿''Avrupa DNA'mızda var'' Gümüşdağ'dan iddialı sözler
﻿Ümraniyespor'dan Süper Lig'de ilk galibiyet. Alanyaspor'u devirdi
﻿Ümraniyespor'dan Süper Lig'de ilk galibiyet. Alanyaspor'u devirdi
﻿Ümraniyespor'dan Süper Lig'de ilk galibiyet. Alanyaspor'u devirdi
﻿Son Dakika... Forum İstanbul’da patlama
﻿Son Dakika... Forum İstanbul’da patlama
﻿Son Dakika... Forum İstanbul’da patlama
﻿İzmir’de iki servis aracı çarpıştı. Çok sayıda yaralı var
﻿İzmir’de iki servis aracı çarpıştı. Çok sayıda yaralı var
﻿İzmir’de iki servis aracı çarpıştı. Çok sayıda yaralı var
﻿Galatasaray Nef Tofaş'a göz açtırmadı
﻿Galatasaray Nef Tofaş'a göz açtırmadı
﻿Galatasaray Nef Tofaş'a göz açtırmadı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.