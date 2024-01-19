AKP’li Metiner ile iddialaşan Tanju Özcan, canlı yayınında yazıp imzaladı: Kazanamazsam siyaseti bırakırım

CHP’nin 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler için yeniden aday gösterdiği Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, ‘kazanma ihtimali’ üzerine konuştu.

tv100’de katıldığı canlı yayında AKP’li Mehmet Metiner ile iddialaşan Özcan, seçimi kazanamazsa siyaseti bırakacağını söyledi.

Metiner, Özcan'ın sözlerine karşılık yazılı taahhüt istedi.

Bunun üzerine bir kağıda, "Yerel seçimi kazanamazsam siyaseti bırakıyorum. Sayın Erdoğan'la da uğraşmıyorum" yazan Özcan, imza da attı.

Daha sonra kağıdı Özcan’dan alarak kameralara gösteren AKP’li Metiner, "Bolu halkından rica ediyorum, Özcan'ı emekli edin" dedi.

Metiner, Özcan'ın seçimi kazanması halinde ne yapacağına ilişkin soruya ise, "Bolu'ya gider tebrik ederim" yanıtını verdi.