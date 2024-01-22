Tanju Özcan yeni önerisini canlı yayında açıkladı. Artık Suriye'ye gidin falan demiyorum

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu'ya yeniden aday olmuştu.

Sözcü TV'de Serap Belovacıklı ile Aklın Yolu programına katılan Tanju Özcan, daha önce Suriyelilere yönelik yaptığı uygulamalarla ön plana çıkmıştı. Bolu Belediye Başkan Adayı Tanju Özcan, yeni bir öneride bulundu ve bu öneriyi canlı yayında açıkladı.

“ARTIK BEN SURİYE'YE GİDİN DEMİYORUM”

“Söylemlerimde değişiklik oldu” diyerek yeni fikrini açıklayan Tanju Özcan şu ifadeleri kullandı:

"Artık ben Suriye'ye gidin demiyorum.... Sayın Kılıçdaroğlu'na seçimden önce söylemiştim. Serv'den sonra imzalanan en vahim anlaşmada yani Geri Kabul Anlaşması'ndan çekilelim tek taraflı demiştim. Suriye'ye mi dönecekler, Almanya'ya mı Yunanistan'a mı gidecekler, gitsinler... Biz daha kaç yıl onlara bakacağız? Bizim sanki çok düzgün bir ekonomimiz varmış gibi. Emekliye zam veremiyoruz ama sığınmacılara her konuda yardımcı oluyoruz. Yeter ama artık, buna bir ‘dur’ demek gerekiyor."

"DEM PARTİLİLERLE AYNI KALDIRIMDA BİLE YÜRÜMÜYORUM"

DEM partisiyle iş birliği sorusuna ise 'Ben DEM Partisi ile iş birliği yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Bolu'da böyle bir şey söz konusu değil, olmaz da. Ben DEM parti ile bırakın iş birliği yapmayı aynı kaldırımda bile yürümemeyi tercih ediyorum. Etnik milliyetçilik yapanlarla benim işim olmaz. Ama parti yetkilileri bu iş birliğini yapıyorsa ben bundan memnun kalmam ama takdiri de parti meclisine bırakırım' dedi.