Tanju Özcan öyle bir 'Dilber' paylaşımı yaptı ki. Gelen tepkiler üzerine apar topar sildi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından İnci Taneleri dizisindeki oyuncu Hazal Ergüçlü'nün pavyonda dans ettiği sahneyi Bolu'nun havadan görüntülerinin yer aldığı videoyla birleştirip paylaştı.

"BABAMDAN KALAN TARLAYI SATTIM, SANA BOLU'DAN EV ALDIM”

Özcan, sahnede dans eden 'Dilber' karakterine seslenerek, "Babamdan kalan tarlayı sattım, sana Bolu'dan ev aldım. Türkiye'nin en güzel şehri Bolu'ya bekliyoruz" dedi. Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma tepkiler gelince paylaşımı sildi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan paylaştığı gönderiye gelen tepkiler sonrası sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

“ŞEHRİN TANITIMI İÇİN PAYLAŞTIM”

Özcan, popüler olan bir sahne ile birlikte Bolu'nun reklamını yapmak için mizah yaptığını söylerek, "Dizinin tanıtım fragmanında ağırlıklı olarak bu sahne kullanıldı. Milyonlarca paylaşım aldı. Ben de siyaseten bunu fırsata çevirdim ve esprili bir şekilde kullandım. Şehrin tanıtımı için kullandım” ifadelerini kullandı.

"BEN KLASİK BİR SİYASETÇİ DEĞİLİM"

“Ben klasik bir siyasetçi değilim” diyen Özcan, “Türkiye'de sevenimiz varsa bu sebepten. Siyasetin esprili yönünü öne çıkararak zaman zaman böyle paylaşımlar daha önce de yaptım, yapmaya da devam edeceğim" dedi.

Dizinin legal bir dizi olduğunu belirten Özcan, bu dizi fragmanının haftalardır her yerde döndüğünü ve milyonlarca insanın bu sahneyi izlediğini söyledi. Kadın kardeşlerimize son derece saygım var diyen Özcan, “Orada Türkiye'de çok izlenen bir görüntüyü paylaşmak suretiyle Bolu'nun ne güzel bir şehri olduğunu vurgulayarak şehrimin reklamını yaptım” ifadelerini kullandı.