Cemevleri için düzenleme yapıldı. AKP'li belediye Bektaşi türbesini yok etti  

Gülsüm Acıyan- Yeniçağ Gazetesi

Niğde’nin son Bektaşi şeyhi Hacı Mehmet Mecdi Baba Türbesi yok oldu.

AKP'nin çevreye verdiği zarar ve rant projesi ısrarları devam ediyor. AKP'nin rant ısrarına bir yenisi daha eklendi. AKP’li Niğde Belediyesi, tarihi Kale Mahallesi etrafında bulunan tarihi ve kültürel varlıkların yıkım işlemlerine başladı. Niğde’nin son Bektaşi şeyhi Hacı Mehmet Mecdi Baba Türbesi yok edilerek şehir mezarlığına taşındı.

Ayrıca Niğde Valiliği, tarihi Kale mahallesinde Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununu da uygulamadı.

Öte yandan Cemevlerinin aydınlatma giderlerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı; içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarının ise yerel yönetimler tarafından indirimli veya ücretsiz karşılanmasını da kapsayan teklife göre, cemevlerinin yapım, bakım ve onarım işleri de yerel yönetimlerin sorumluluğunda olacak.

Cemevleri düzenlemesi hamlesinde bulunan AKP, elektrik ve su giderlerinin karşılanmasını da içeren 23 maddelik torba kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

Cemevleri için düzenlenmeye giden AKP, Niğde’deki en sağlam ve korunaklı mezar olması bilinen ve değerini koruyan Bektaşi şeyhi Hacı Mehmet Mecdi Baba Türbesi'ni yok etti.

Yok edilen türbenin haricinde çevredeki camilere de zarar verildiği bildirildi.

Niğde Alaaddin Tepesi Alaaddin Mahallesi İlyasağa sokak ile Çayan sokağının kesiştiği noktada 1-A nolu bir evin zemin katında bulunan Mecidi Baba mezarı ve sandukası Kale yenileme projesinden nasibini alarak yok edildi. 1921 yılında vefat eden Kale mahallesinde saygın bir kişi olan Hacı Mehmed Mecd-i Baba’ya ait olduğu belirtilen Osmanlıca sülüs yazıtlı mezar taşı kitabe ve sandukanın yok olması Niğde’de her kesimden büyük tepki aldı.

MEZARLIKLAR KANUNU İHLAL EDİLDİ

Türkiye Cumhuriyetinin kanunlarında yer alan Tarih : 13/6/1994 Sayı : 21959 Mezarlıkların Korunması Kanununa istinaden “1. Madde de Devlet mezarlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü yönetimindeki tarihi mezarlıklar ile şehitlikler ve cemaatlere ait özel statüsü bulunan mezarlıklar hariç, umumi mezarlıkların mülkiyeti belediye bulunan yerlerde belediyelere, köylerde köy tüzelkişiliklerine aittir. Bu yerler satılamaz ve kazandırıcı zamanaşımı zilyedliği yolu ile iktisap edilemez.

3. Madde de Belediyeler ile köy muhtarlıkları, mezarlıkların etrafını duvarla çevirmek, ağaçlandırıp çiçeklendirmek ve gerekli her türlü bakım ve onarımı yaparak korumak zorundadırlar.” denilmektedir.

Ayrıca Kanuna göre Hacı Mehmed Mecd-i Baba’ya ait mezarın yok edilmesi suç teşkil ediyor.

Danıştay'ın kararı şöyle:

Niğde Belediyesinin XI. yüzyılda Selçuklular tarafından inşa edilmiş olan Niğde Kale'sinin etrafında yapılanmış olan Tarihi Kale Mahallesini yok edecek rant projesini durdurmak için Danıştay 6. Dairesinde 12 dava açmıştık. Niğde belediyesinin yaptığı acele kamulaştırma ve yıkım ihalesi işlemleri 30 Ocak 2021 tarih ve 31380 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 29. Ocak 2021 tarih ve 3466 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararına dayanıyordu. Cumhurbaşkanı kararının iptali için açtığımız 12 yurttaş davasında yürütmenin durdurulması kararı verildi. Ancak yürütmenin durdurulması verilinceye kadar ( Danıştay 6. Daire 2021 /6572 E. -2021/5863 E. -2021/5824 E . -2021 /5814 E. -2021 /6158 E. -2021/6156 E. -2021/5864 E.-2021/5861 E. -2021 /5862 E. -2021 /5782 E-2021 /5780 E. -2021/5781 E. ) yerli ve milli AKP’li Niğde Belediyesi tarihi -kültürel varlıkları yok eden yıkım işlemlerine başladı ve Niğde’nin son Bektaşi şeyhi HACI MEHMET MECDİ BABA TÜRBESİNİ de yok ederek , EREN’in kabrini şehir mezarlığına taşıdı. Eren’lerin huzurunu kaçıran , yattığı yeri bozan AKP’li Niğde Belediyesinin tarihi -kültürel varlıklarımızı , Anadolu Selçuklu ‘dan kalan Kale’nin dış surlarıyla iç surları arasındaki tarihi dehlizleri yok eden kısacası bir TARİHİ YOK EDEN RANT işlemine karşı açtığımız davalarda Danıştay Savcılığı da Cumhurbaşkanı Kararının iptali yönünde mütalaa verdi. Daha önce Yürütmenin Durdurulması kararlarında da Danıştay 6. Dairesi “ Cumhurbaşkanının acele kamulaştırma kararı alamayacağı , sadece kamulaştırmanın acele olması gerektiği yönünde karar alabileceği , acele kamulaştırma kararını Belediyenin alması gerektiğine “ hükmederek yürütmenin durdurulması kararları vermişti.

Niğde’nin son Bektaşi Şeyhi Hacı Mehmet Mecdi Baba türbesini yok eden AKP’li Niğde Belediyesi ve Niğde Valiliği tarihi Kale mahallesinde Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununu da uygulamadı. Zira KÜLTÜR ve TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU ÇOK AÇIK OLUP , KORUMA ALANLARI İLE SİT ALANLARINDA HİÇBİR ŞEKİLDE "İNŞAİ ve FİZİKİ MÜDAHALEDE BULUNULAMAYACAĞI " kanun gereğidir. Ayrıca koruma alanları ve SİT alanlarında KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞINA MÜNHASIR YETKİ TANINMIŞ OLUP , BELEDİYENİN BU ALANDA HERHANGİ BİR İŞ VE İŞLEM YAPMA , İHALE YAPMA , İHALE İLAN ETME , YIKIM YAPMA YAPTIRMA YETKİSİ YOKTUR. Ancak Niğde belediyesi Danıştay tarafından YD verilmeden yangından mal kaçırırcasına hemen yıkım işine başlamış ve Niğde Kale mahallesini de , Bektaşi türbesini de yok etmiştir. 12.11.2022

Niğde Kale Mahallesi sakinleri Vekili Av. İsmail Hakkı Atal

Şu hususu da özellikle ve önemle belirtmek isteriz ki ; sadece arkeoloji ve sanat tarihi değil ekonomi biliminden de uzak bir anlayışla ülkemiz bir inşaat ve beton yığınına sürüklenmiş ve üretimden uzak bu betonlaşma süreci ÜLKEMİZİ EKONOMİK KRİZE sokmuştur. Hal böyleyken , tarihi ve kültürel varlıklarımızın yok edilerek ekonomik krizi daha da derinleştirecek betonlaşma sürecinin devam ettirilmeye çalışılması , sadece tarihi Kale mahallesinde konut sahibi yurttaşlara değil , tüm ülkemize ve halkımıza zarar verici bir faaliyettir. 20.11.2021

Niğde Kale mahallesi sakinleri Vekili Av. İsmail Hakkı Atal