Ali Koç gözünü kararttı

Trendyol Süper Lig’de 37. Hafta için nefesler kesildi.

Sezon boyunca şampiyonluk için kıran kırana mücadele veren ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

19 Mayıs Pazar günü RAMS Park’ta oynanacak mücadelede sarı-kırmızılılar 1 puan alması halinde şampiyonluğu ilan edecek.

GURUR MESELESİ OLDU

Bütün sezon boyunca Galatasaray ile farklı konularda tartışmaya giren Fenerbahçe’de şampiyonluk şansı mucizelere kalsada derbiyi kazanmak bir gurur meselesi oldu.

Ne olursa olsun derbiyi kazanmak isteyen Fenerbahçe başkanı Ali Koç ve yönetim galibiyet için kesenin ağzını açtı.

DEV PRİM VERECEK

Samandıra’ya giderek oyuncularla görüşecek olan yönetim Galatasaray derbisinin kazanılması halinde büyük bir galibiyet primi ödeyecek.

Derbide alınacak bir hezimetin Haziran ayından gerçekleşecek olan başkanlık seçimlerinde Ali Koç’un elini zayıflatması da muhtemel gözüküyor.