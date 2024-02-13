AKP'li Şamil Tayyar deprem konutu hakkından feragat etti. Bir de beddua etti

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 4 Şubat’ta "Gaziantep Deprem Konutları Kura Çekimi" düzenledi.

Kura çekiminde sıra İslahiye ilçesine geldiğinde ise ekranda AKP’li eski Milletvekili Şamil Tayyar’ın adı belirdi. Tayyar’a 5’inci katta yer alan 2+1 daire çıktı.

Ancak tepkilerin ardından konuya ilişkin bir açıklama yapan Tayyar, “Hak sahibi olarak başvurduk, 85 metrekare 2+1 ev çıktı. Kardeşim oturacak” ifadelerini kullanmıştı.

Tepkilerin devam etmesi üzerine sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yapan AKP’li Tayyar, ev hakkından feragat ettiğini duyurdu.

Tayyar şu ifadeleri kullandı:

“Maalesef, kuradan çıkan ve bedeli mukabili satılacak 85 metrekarelik kasaba evi, bir siyasi istismara dönüştü. Haksız da olsa bu istismarın, Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizin gayretine gölge düşürmesini, bize gönül veren tek bir dostumuzun bile yüreğinde şüphe oluşmasını istemem. Bu sebeple hak sahipliğinden feragat ettim. Dilerim, konteynerde yaşayan ihtiyaç sahiplerinin ahı da ömür boyu istismarcıların peşini bırakmaz.”