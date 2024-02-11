Depremzedeler için yapılan evlerin kurasından kendisine de ev çıkan AKP'li Şamil Tayyar'dan yeni açıklama

Kahramanmaraş depremi sonrası 11 ili etkileyen felakette insanlar konteynerlerde yaşam mücadelesi verirken AKP Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı sonrası eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar’a da kura sonucu deprem konutu çıktığı görüldü.

Birgün’den İsmail Arı’nın haberiyle duyulan İslahiye ilçesi bölümünde ekranda AKP’de üç dönem milletvekilliği yapan Şamil Tayyar’ın adının da geçtiği görülmüştü.

Söz konusu haberde Tayyar, konut kurasında adını geçtiğini doğrulayarak "Kuradan 2+1 85 metrekare ev çıktı. Babamın iki katlı bahçeli bir evi vardı, ev benim üzerime kayıtlıydı. Eve ağır hasar raporu verildi. Bir süre sonra da evimiz yıkıldı. Hak sahibi olarak deprem konutuna başvurduk ve kurada çıkan evi de kardeşim aldı." demişti.

KENDİ AÇIKLAMALARININ OLDUĞU HABERW 'FİTNE' DEDİ

Söz konusu haberde konut kurasında adının çıkmasının doğrulandığı ifadeleri yer alırken Tayyar bu haberi 'fitne' olarak değerlendirdi.

Sosyal medyada yeni açıklamalarda bulunan AKP'li Tayyar, "Birgün madem haber yapmış, fitnenin ateşini yakmış. Hadiseyi anlatayım. ‘Baba ocağı’ olarak kullandığımız üst katında babamın, alt katında emekli polis ağabeyimin oturduğu, 40-50 yıllık ve iki katlı binayı ben yıllar önce satın almıştım. Babam 3 yıl önce rahmetli olunca, yerine taşeron işçi yeğenim ve çocukları yerleşti. Depremde ev ağır hasar alınca yıkıldı. Rabbime şükürler olsun, benim ihtiyacım yoktu ama İslahiye’deki asgari ücretle, emekli maaşıyla geçinen depremzede kardeşlerim, yeğenlerim mağdur oldu. İslahiye’de kaldılar, her depremzede gibi önce çadıra sonra konteynere yerleştiler. Onlar burada yaşamaya devam ediyorlar. Baba ocağı yıkıldığı ve tapu bana ait olduğu için onlar adına hak sahibi olarak ben başvurdum. Kurada bana da 85 metrekare 2+1 bir daire çıktı. Evin aile içinde taliplisi çoktu, içlerinde şartları diğerlerine göre en kötü olan 3 çocuklu ve ihtiyaç sahibi olan kardeşim Gökhan’a verdim. Hukuki şartlar tamamlandığında tapusunu da vereceğim. Burada ‘helal’ olmayan ne var? Tek kusurları vekile yakınlık olan bu ihtiyaç sahiplerini dile dolayanlar ‘haram’ arıyorsa, Lütfü Savaş kurcalansın." dedi.