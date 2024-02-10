AKP’li milletvekilinden sonra AKP'li Şamil Tayyar’a da deprem konutu çıktı. Mevla’m verdikçe veriyor

Kaynak: Birgün
AKP’li milletvekilinden sonra AKP'li Şamil Tayyar’a da deprem konutu çıktı. Mevla’m verdikçe veriyor
AKP’li milletvekili Cevahir Asuman Yazıcı’nın ardından AKP’li Şamil Tayyar’a da deprem konutu çıktığı ortaya çıktı. Kendisine deprem konutu çıktığını doğrulayan Tayyar, “Hak sahibi olarak deprem konutuna başvurduk. Kurada çıkan evi de kardeşim aldı” dedi. Ortaya çıkan tablo "Mevla'm verdikçe veriyor" yorumuna neden oldu.

Deprem felaketin sonrası vatandaşlar konteyner kentlerde ve çadırlarda yaşam mücadelesi verirken AKP Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı’nın ardından eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar’a da deprem konutu çıktığı anlaşıldı.

Birgün gazetesinden İsmail Arı’nın haberine göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, 4 Şubat’ta "Gaziantep Deprem Konutları Kura Çekimi" düzenledi. Kura çekiminin İslahiye ilçesi bölümüne gelindiğinde ise ekranda Şamil Tayyar’ın adı belirdi. Tayyar’a 5’inci katta 2+1 daire çıktığı açıklandı.

BirGün’ün ulaştığı Şamil Tayyar ise kendisine deprem konutu çıktığını doğrulayarak şu açıklamayı yaptı: "Kurada 2+1 85 metrekare ev çıktı. Babamın iki katlı bahçeli bir evi vardı. Ev benim üzerime kayıtlıydı ve ağır hasar raporu vermişlerdi. Bir süre sonra da yıkıldı. Hak sahibi olarak deprem konutuna başvurduk. Kurada çıkan evi de kardeşim aldı."

Öte yandan Tayyar, 24, 25, ve 26'ncı dönem Gaziantep Milletvekilliği yapmıştı.

AKP'Lİ VEKİLE DE ÇIKTI

AKP Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı’ya da Urfa’da deprem konutu çıkmıştı. Yazmacı, 2023 Ağustos ayında, Ensar Vakfı yurtlarındaki tecavüz skandalı nedeniyle soruşturma geçiren ve Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne atanan Asım Sultanoğlu’nu ziyaret eden ilk isimlerden biriydi.

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