AKP’li Şamil Tayyar’dan Mehmet Şimşek’e vergi tepkisi. 'Kalp ameliyatı yaparken hastanın ciğeri de sökülüyor'

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı, bayram tatilinin ardından TBMM’de gündeme alınması beklenen son 20 yılın en geniş vergi paketiyle, gayrimenkulden kripto para ticaretine kurumlar vergisinden yurtdışı çıkış harcına kadar çok sayıda alanda vergilere büyük oranda zam gelecek.

"NEREDEYSE NEFESİ BİLE VERGİYE TABİ TUTUYOR"

Gerçekleşecek çalışmaya muhalefetin yanı sıra AKP içinden de eleştiriler geliyor.

AKP'li Şamil Tayyar, sosyal medya platformu X’den yaptığı paylaşımda yeni vergi paketini "Kalp ameliyatı yaparken hastanın ciğerinin de sökülmesine" benzeterek yeni vergi paketinin neredeyse nefesi bile tabi tuttuğunu ifade etti.

“SANKİ KALP AMELİYATI YAPARKEN HASTANIN CİĞERİ DE SÖKÜLÜYOR”

"Yeni vergi sistemi hayli can sıkıcı düzenlemeler içeriyor" diyen Şamil Tayyar, ekonomi yönetiminin ‘vergi adaleti’ olarak sunduğu bu düzenlemenin neredeyse nefesi bile vergiye tabi tuttuğunu belirterek, “Sanki kalp ameliyatı yaparken hastanın ciğeri de sökülüyor” ifadelerini kullandı.

Tayyar, ekonomi bürokrasisinin şekillendirdiği bu vergi paketinin mecliste yeniden düzenlenmezse, hayat pahalılığı ve derin yoksulluk sebebiyle artan toplumsal huzursuzluğun zirve yapacağını ifade etti.

Tayyar, “Elbette bunun siyasi komplikasyonları olur. Belli ki ekonomi bürokrasisi, masa başında oturmuş, kesip biçiyor, alıyor satıyor, t cetvelini eğip büküyor, rakamları toplayıp çıkarıyor. Kararların odağı ‘insani’ değil ‘istatistiki’ veriler Eğer bu hoyratlık, seçime hayli vakit olduğu düşüncesinden kaynaklanıyorsa, uyarayım, bu gidişata 10 yıl da yetmez” ifadelerini kullandı.

“Rakamları denkleştirseniz bile ameliyat masasında bıraktığınız hastayı nasıl hayata döndüreceksiniz?” diyen Tayyar, “Tatil sonrası meclis gündemine getirilecek bu bürokratik vergi taslağına, siyasi elin mutlaka değmesi lazım” ifadelerini kullandı.