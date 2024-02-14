Menzil şeyhlerinin tamamına ev çıktı. Deprem konutu 'kurasında' skandal

İsmail ARI'nın haberinde yer alan bilgilere göre; Deprem bölgesinde insanlar hala çadırlarda ve konteyner kentlerde yaşam mücadelesi verirken AKP Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı ile eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar’a deprem konutu çıkmıştı. Buna bir şaşırtıcı bir ek daha çıktığı ortaya çıktı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılımıyla deprem felaketinde Adıyaman’da evlerini kaybeden yurttaşlar için 8 Şubat’ta deprem konutu kurası düzenlenmişti.

KURADAN MENZİL ŞEYHLERİNE EV ÇIKTI

Menzil Cemaati’nin de merkezi olan Kahta ilçesine bağlı Göçeri Mahallesi için düzenlenen kurada sadece 13 kişiye deprem konutu çıktığı ortaya çıktı. 13 kişiden 7’sinin kamuda hızla örgütlendiği bilinen Menzil Cemaati’ni yöneten Elhüseyni ailesi olduğu belirtildi.

ŞİRKETLERİ VE LÜKS ARAÇLARI VAR

Deprem konutu çıkan isimler arasında, geçen yaz cemaatin başına geçen, milyonlarca liralık lüks araçlara binen ve birçok şirketin de sahibi olan Muhammed Saki, Muhammed Mubarek ve Muhammed Fettah Elhüseyni isimli üç kardeşin de yer aldığı ortaya çıktı.

Bu üç kardeş, babaları Abdulbaki Elhüseyni’nin 12 Temmuz 2023 tarihinde ölmesinin ardından cemaati "eş şeyhlik" denilen bir sistem ile yöneteceklerini ifade etmişti.

3+1 EV VERİLECEK

Menzil şeyhlerinin yakınları olan Mahsun, Muhammed Emin, Suadet ve Mesude Elhüseyni de deprem konutu çıkan diğer “şanslı” olduğu belirtildi. Bu isimlerin tamamına 3+1 ev verileceği açıklandı.

Deprem konutu çıkan Menzil şeyhlerinden Muhammed Saki Elhüseyni’nin İstanbul Fatih’te bir kuyumcu dükkânı da olduğu ifade edildi.

BirGün’e konuşan Menzil kaynakları ise “Menzil şeyhleri ile akrabalarının evlerinin yıkılmadığı, hatta ağır hasar da almadığını” vurgulayarak kuranın şaibeli olduğunu iddia etti.