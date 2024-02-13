Datça’da 40 kaçak villanın arkasında kimler var? Sedat Kaya açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Datça’da 40 kaçak villanın arkasında kimler var? Sedat Kaya açıkladı
Sedat Kaya, Datça Karaincir sahilinde yapılan 40 kaçak villayla ilgili yeni detayları açıkladı.

Yeniçağ yazarı Sedet Kaya, daha önce ortaya çıktığı 40 kaçak villanın yapımıyla iligli flaş bilgiler aktardı.

Datça Karaincir sahilinde 40 kaçak villanın inşasının sürdüğünü belirten Kaya, tüm hukuksuzluğa rağmen bir aydır projenin devam ettiğini duyurdu.

İmar planının mahkeme tarafından iptal edildiğini belirten Kaya yine inşaatın durmadığını bildirdi.

İŞTE KAYA’NIN O YAZISI:

Datça'nın Karaincir sahilindeki onlarca kaçak villanın inşaatı tüm hukuksuzluğa rağmen bir aydır durdurulamıyor.

İmar planı mahkeme tarafından iptal edilen inşaatı Datça Belediyesi yapı tatil tutanağıyla mühürlenmişti.

Buna rağmen villaların yapımına devam edilmesi üzerine belediye inşaatın sorumluları hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Bu gelişmelerden sonra müteahhit işten çekildi.

İşçilerin sigorta primleri donduruldu ve elektrik şirketi enerjiyi kesti.

Tüm bunlara rağmen inşaat durmadı, aksine tüm hızıyla devam ediyor.

Muğla Çevre Platformu olaya çok büyük tepki gösterirken, Karaincir Tatil Köyü yönetimi Muğla Valiliği ile Datça Kaymakamlığı'nı göreve çağırdı.

Yapılan açıklamada,

"Yazılı ve görsel basında, sosyal medya platformlarda ve ulusal kanallarda pek çok kez gündeme gelen, yerel ve merkezi otoritelere defalarca yaptığımız yazılı başvurularımızda ortaya koyulan bu hukuksuzluk karşısında Datça Belediyesi’nin, arka arkaya işlenen Mühür Fekki suçunu her tespitte tutanağa bağlamasını istiyor ve yasalara aykırı olarak devam eden inşaatın durdurulması için Muğla Valiliği’ni ve Datça Kaymakamlığı’nı ivedilikle göreve çağırıyoruz. Artık bu hukuksuzluğa son verin" ifadeleri kullanıldı.

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