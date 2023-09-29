AKP’li Zeytinburnu Belediyesi Başkanı Ömer Arısoy yüzde 500 zamdan dert yanan vatandaşın yüzüne kapıyı kapattı

YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN- ÖZEL HABER

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açılan ve Zeytinburnu Belediyesi’nin işletmesine verilen Buz Ada Buz Pisti’ne bir senede yüzde 500 zam yapıldı.

1 Ekim 2022’de açılan pist öğrenciye 20, tam 25 TL olarak hizmete alındı. Piste bir sene içinde 4 kez zam yapıldı. 15 Eylül 2023’te öğrenciye yüzde 350; tam ücrete ise yüzde 500 olarak yapılan son zamla beraber 40 dakikalık bir seans öğrenci için 90 TL’ye, tam ise 150 TL’ye yükseldi.

“TİCARİ OLARAK BAKIP SPORCULARI YOK SAYIYORLAR”

Buz pateni sporuyla ilgilenen 6 ila 10 yaşında iki çocuğu olan bir B.D adlı vatandaş, “Oğlum 5 yıldır profesyonel olarak bu sporu yapıyor. Yurt içinde ve Yurt dışında birincilikleri de dahil birçok derecesi var. Hatta bu sene Sırbıstan’daki 19. Avrupa Buz Pateni Şampiyonası’nda kendi kategorisinde birinciliği bile var. Yalnız son bir senedir çok zorlanıyoruz. Bakanlık tarafından yapılıp Zeytinburnu Belediyesi’ne devredilen Buz Ada buz pisti açılırken çok heyecanlıydık. Çocuklarımızın rahatça antrenman yapabileceği iki pistleri daha olacaktı. Yalnız kısa sürede tüm hayallerimiz yıkıldı. Zeytinburnu Buz Ada Buz Pisti tamamen olaya ticari bakarak sporcu çocukları yok saymaya başladı” dedi.

“ZAMLARI SORDUĞUMDA BENİ ENGELLEDİ”

Belediyenin bir yılda 4 seferde yüzde 500 zam yapmasından dert yanan veli, “Buz Adası Buz Pisti’nde şu an sadece 40 dakikası öğrenci 90/tam 150₺ oldu. Günde en az 3 seans antrenman yapması gereken bizim çocuklarımızın sadece bilet ücreti günlük 270₺ oldu. Haftada 6 gün geldiğimizi de sayarsanız inanılmaz bir bilet fiyatı ediyor. Zaten bu çocuklar herkesin uyuduğu sabah 6 seansına geliyorlar. Bu durumu başkana iletmek için randevu istedim, vermediler. Sosyal medya üzerinden sorduğumda ise beni engellemekle yetindi” ifadelerini kullandı.