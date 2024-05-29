AKP’nin abilerinden Erdoğan’a uyarı! Tek tek anlattılar

AKP’nin “Abileri” olarak bilinen Yüksek İstişare Kurulu üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları toplantıda önemli değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre, geçtiğimiz günlerde Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda seçim sonuçları masaya yatırıldı.

Toplantıda bazı kurul üyeleri, AKP’nin geçmişte bürokratik oligarşi ile mücadele ederek başarılı olduğunu, ancak son dönemde bürokrasinin siyaseti baskı altına almaya başladığını vurguladı.

Üyeler, "Parti de bürokrasiye göre hareket ediyor. Kanuni düzenlemeler, siyasetin bakış açısıyla değil, bürokrasinin taleplerine göre yapılıyor. 'Toplumdaki karşılığı nedir', 'Vatandaş üzerindeki etkisi ne olacak' gibi konular göz ardı ediliyor. Siyaset ön plana çıkarılmalı" değerlendirmesinde bulundu.

"AKP'NİN FABRİKA AYARLARINA DÖNMESİ GEREKİYOR"

Toplantıda ayrıca, AKP içinde bir süredir yaşanan ekipleşmeye dikkat çekildi. Kurul üyeleri, "Parti içinde farklı bir yapı oluşmaya başladı. 'Şunun adamı, bunun adamı' diye bir şey yoktu. Şimdi ise teşkilatlar dahil parti içinde ekipleşmeler başladı" görüşünü dile getirdi.

AKP’nin fabrika ayarlarına dönmesi konusundaki tartışmalar da toplantıda yer aldı. Bu konuda "AK Parti’nin kuruluş aşamasındaki ayarlar ile bugünün şartları farklı" değerlendirmesi yapıldı.

"DEĞİŞİM GECİKMEMELİ"

Seçim sonrası partide oluşan değişim beklentisi de ele alındı. Kurul üyelerinden bazıları, "Değişim olacaksa bu geciktirilmemeli, zamanlaması önemli. Fazla bekletilirse sıkıntı olur ve sonuç alınamaz" dedi.