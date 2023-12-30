AKP'nin aday çıkarmayacağı bir il daha belli oldu. İş birliği yapılan il sayısı 29 oldu

31 Mart 2024’te yapılacak olan yerel seçimler geri sayım başladı. Partiler, ittifak ve aday çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda, Erzincan’da AKP’nin aday çıkarmayarak MHP ile ittifak yapacağı ve çıkarılacak adayı destekleyeceği ifade edildi. Böylelikle AKP ve MHP’nin beraber hareket edeceği il sayısı 29 oldu.

MHP VE AKP 29 İLDE BERABER SEÇİME GİRECEK

MHP, 24 ilde AKP’ye destek verecekken, AKP ise 5 ilde MHP’ye destek verecek. İki parti, 22 ilde ise kendi adaylarıyla seçime girecek.

MHP’nin AKP adayını destekleyeceği iller arasında; Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Artvin, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Burdur, Çanakkale, Çorum, Edirne, Giresun, Hakkari, Iğdır, Kırşehir, Muş, Rize, Siirt, Sinop, Şırnak, Tunceli, Yalova ve Zonguldak yer alıyor.

AKP’nin MHP’yi desteklediği 5 il arasında ise; Erzincan, Bartın, Kars, Kırklareli ve Osmaniye bulunuyor.

SEÇİME 22 İLDE AYRI AYRI DAHİL OLACAKLAR

AKP ve MHP; Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Bayburt, Bolu, Çankırı, Düzce, Elazığ, Gümüşhane, Isparta, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kilis, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tokat, Uşak ve Yozgat illerinde ise kendi adaylarıyla seçime dahil olacak.

BEKİR AKSUN DESTEKLENECEK

Erzincan’da AKP ile MHP'nin ortak belediye başkan adayının, mevcut Belediye Başkanı Bekir Aksun’nun olması bekleniyor.