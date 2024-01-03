AKP sözcüsü Çelik'ten yerel seçim açıklaması. Adayların ne zaman açıklanacağını duyurdu

Kaynak: Haber Merkezi
AKP sözcüsü Çelik'ten yerel seçim açıklaması. Adayların ne zaman açıklanacağını duyurdu
AKP Sözcüsü Ömer Çelik yerel seçimlerle ilgili olarak yaptığı açıklamada, AKP'nin bazı adaylarının pazar günü açıklanacağını duyurdu.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, yerel seçimlerde Aday belirleme süreciyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Çelik, AKP’nin Belediye Başkanı adayları ile ilgili ilk açıklamayı 7 Ocak Pazar günü İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde açıklayacaklarını söyledi.

Adayların belirlenmesiyle ilgili birkaç aşamalı yöntem takip ettiklerini söyleyen Çelik, teşkilatlarında tematül oylamalarının yapıldığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın büyükşehirleri ve ilçeleri bir araya toplayarak değerlendirmelerde bulunduğunu söyledi.

“İLK AÇIKLAMA HALİÇ KONGRE MERKEZİ’NDE YAPILACAK”

Çelik adaylarla ilgili, “Şimdi kamuoyu araştırmaları ve toplantıların neticesinde adayların ismi belirlenmeye başlandı. Adaylarımızın belli bir bölümün ilk açıklamasını bu pazar günü Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştireceğiz. Kalan adayları hem seçim beyannamesini açıklayacağız hem de kalan adayları 15 Ocak'ta açıklayacağız.” İfadelerini kullandı.

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“İLK AÇIKLAMA PARÇASININ İÇİNE GİREN BÜYÜK ŞEHİRLER VE ŞEHİRLER”

Çelik konuşmasının devamında şunları söyledi, “İlk bölümünü Pazar günü Haliç Kongre merkezinde açıklayacağız. İlk açıklama parçasının içine giren büyük şehirler ve şehirler. Kalanlar da 15'inde açıklanacak. İlk bölümünü bu Pazar günü açıklamış olacağız. Kalanı da Ankara'da Ocak 15'de beyanname toplantısıyla açıklayacağız.

20 yıldır bu konuda yaptığımız bir sürü şey var. Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığından deneyimleri var. Şimdiye kadar sürdürdüğümüz iyi uygulamaları sürdürmeyi ama aynı zamanda yeni siyasetler gerektiriyor. Belediyecilik geleneğimizin ana esaslarını içeren ve bugünün dünyasına hitap edecek söylemlerin mecz edildiği bir beyanname olacak." İfadelerini kullandı.

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