Diyanet’in takvimlerine 38,6 milyon TL ödendi! Vatandaşa ‘Az ile yetinin’ öğüdünde bulunmuştu

Borçlu belediyeler listesinde hemen her yıl zirvede yer alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ajanda ve takvimlerden vazgeçmedi. Belediye, ajanda ve takvimler için 690 bin TL’lik sözleşme imzaladı. Diyanet’in, Cumhuriyet Bayramı’nı 30 Ekim olarak yazdığı takvimler ise 38,6 milyon TL’ye bastırıldı.

Diyanet’in takvimler için harcadığı para, dikkat çekti. Çok sayıda bakanlığı geride bırakan 12 milyar TL’lik bütçesi ve bütçesinden yaptığı hoyrat harcamalara karşın yurttaşa, “Az ile yetinin” öğüdünde bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yıllık takvimler için ödediği para dikkat çekti.

Birgün Gazetesi’nden Mustafa Bildircin’in haberine göre, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğü, 1 Kasım’da ihale açtı. Pazarlık yöntemiyle gerçekleştirilen, “2023 Yılı Ajandası ve Masa Takvimi Basım Hizmet” başlıklı ihalenin idari şartnamesini altı şirket inceledi ancak ihaleye üç şirket teklif sundu. AKP’li belediyenin 712 bin 500 TL yaklaşık maliyet hesabı çıkardığı ihaleye verilen en düşük teklif, 690 bin TL oldu. Teklifin sahibi İlbey Matbaa isimli şirket ve belediye arasında 18 Kasım’da sözleşme imzalandı.

BORÇ VE FAİZ KISKACINDA

AKP’li Tahir Büyükakın idaresindeki Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Ocak-Haziran 2022 dönemine yönelik mali verileri, borç batağındaki belediyenin içinde bulunduğu ekonomik tabloyu ortaya koyuyor. 2022’nin ilk yarısı itibarıyla toplam harcaması 3 milyar 468 milyon 328 TL olan idarenin en yüksek artış kaydedilen harcama kaleminin, “Faiz giderleri olduğu belirtiliyor. Belediyenin, faiz giderleri 724,8 milyon TL’yi buldu. 2022 yılına 9 milyar TL ödenek ile başlayan kurum, Ocak-Haziran döneminde ise 3,4 milyar TL harcadı.

Çok sayıda bakanlığı geride bırakan bütçesi ve dev bütçesinden yaptığı hoyrat harcamaları ile gündeme gelen Diyanet İşleri Başkanlığı bu kez de 2023 yılı takvimlerindeki hata ile gündeme geldi. Başkanlığın 2023 yılı için bastırdığı takvimlerde Cumhuriyet Bayramı’nın 30 Ekim olarak gösterildiği öğrenildi. Hatanın fark edilmesinin ardından takvimlerin çöpe gönderildiği bildirildi.

İHLAS İLE SÖZLEŞME

Diyanet 2023 Yılı Takvimi’ndeki skandal hata, gözleri takvimlerin maliyetine çevirdi. Hemen her yıl milyonlarca liralık matbaa harcamasında bulunan başkanlık, hatalı takvimler için Mayıs ayında 38 milyon 361 bin TL harcadı. Takvimler, 3 milyon 425 bin 500 adet bastırıldı.Başkanlık, 2023 yılı takvimlerine yönelik ilk ihaleyi 20 Nisan 2022 tarihinde açtı. Açık ihale yöntemiyle düzenlenen ihale, “İdari Şartnamenin 34’üncü maddesi gereğince” reddedildi. İlk ihaleyi iptal eden başkanlık 2023 yılı takvimleri için 11 Mayıs’ta yeni bir ihale açtı. İhalenin yöntemi bu kez pazarlık olurken ihaleye üç şirket teklif verdi. Teklifleri değerlendiren idare, İhlas Gazetecilik Anonim Şirketi ile 30 Mayıs’ta sözleşme imzaladı. Sözleşmenin maliyeti 38 milyon 361 bin TL oldu.

TAKVİMLER PARA YUTTU

2023 yılı takvimleri için 38,6 milyon TL ödeyen Diyanet’in, takvimler için 2018 yılından bugüne ödediği para 92,4 milyon TL’ye ulaştı. Başkanlığın takvim maliyeti yıllara göre şöyle gerçekleşti:

2018: 7,2 milyon TL

2019: 8,5 milyon TL

2020: 9,8 milyon TL

2021: 10,6 milyon TL

2022: 18 milyon TL