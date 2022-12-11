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Diyanet’e 130 bin 508 personel yetmedi, on binlerce kadro talebi var

Bütçesi 7 bakanlığı geride bırakan Diyanet İşleri Başkanlığı’na 130 bin 508 personel yetmedi. Diyanet-Sen, sözleşmelilere kadro düzenlemesinin Meclis’e gelmesi öncesi 35 bin sözleşmeli personelin yanı sıra “vekil ve fahri hocaların” da kadroya alınmasını istedi.

Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar - 09:05
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Diyanet’e 130 bin 508 personel yetmedi, on binlerce kadro talebi var

Diyanet’e 130 bin 508 personel yetmedi, on binlerce kadro talebi var
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Sözleşmelilere kadro düzenlemesinin önünüzdeki günlerde Meclis’e sunulması beklenirken, Diyanet’e daha fazla kadro talebinde bulunuldu. Diyanet ve vakıf hizmet kolunda yetkili sendika olan Diyanet-Sen’in Genel Başkanı Ali Yıldız, Diyanet İşleri Başkanlığı’nda şu anda 18 bin süresiz 4/B sözleşmeli, 17 bin 3+1 sözleşmeli olmak üzere toplam 35 bin sözleşmeli personel çalıştığına dikkat çekti.

Cumhuriyet gazetesinden Mustafa Çakır’ın haberine göre, 35 bin sözleşmeli personelin başka hiçbir şart aranmaksızın yasal düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte kadroya alınacağına işaret eden Yıldız, Diyanet İşleri Başkanlığı’nda sözleşmeli personelin yanında yıllardır vekil ve ek ders ücreti karşılığı görev yapan fahri Kuran kursu öğreticilerinin de olduğunu anımsattı.

Yıldız, “Bütün yeterliliklere haiz yıllardır kurumda çok kısıtlı imkanlarla özveri ile çalışan ve kadrolu personel ile aynı işi yapmasına rağmen ücret, izin ve özlük hakları noktasında büyük sıkıntılar yaşayan vekil ve fahri hocalarımız da bu sürece dahil edilerek onlara da kadro verilmelidir” dedi. Fahri ve vekil olarak çalışan, kadro talebinde bulunulan personel sayısının da 6 bine yakın olduğu belirtiliyor.

131 BİNE YAKIN PERSONEL VAR

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2021 Yılı Faliyet Raporu’na göre, Diyanet’in merkez teşkilatında bin 714, müftülüklerde 127 bin 47, dini yüksek ihtisas merkezlerinde 791, eğitim merkezlerinde 497, yurt dışı teşkilatında 459 olmak üzere toplam 130 bin 508 personel bulunuyor.

7 BAKANLIĞI AŞIYOR

Diyanet’in bu yılki bütçesi 22.9 milyar liraydı. Gelecek yıl için ise 35.9 milyar lira ödenek ayrıldı. Meclis’te görüşmeleri devam eden Diyanet İşleri Başkanlığı 2023 Yılı Bütçe Teklifi’ne göre bu ödeneğin 28.7 milyar lirasını personel giderleri oluşturuyor. Sosyal Güvenlik Kurumlarına devlet pirimi giderlerinin payı 5.1 milyar lira. Mal ve hizmet alım giderleri için 1.1 milyar lira, cari transferler için 199.8 milyon lira, sermaye giderleri için de 704.3 milyon lira ayrıldı.

Diyanet gelecek yılki 35.9 milyar liralık bütçesiyle İçişleri, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm, Sanayi ve Teknoloji, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Ticaret olmak üzere toplam 7 bakanlığı geride bırakıyor. Diyanet’in bu büyüklükte bütçeye sahip olma gerekçesi ise personel sayısına bağlanıyor. Diyanet’e ayrılan bütçenin büyük bir bölümünü personel giderleri oluşturuyor.

 

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Ali yazar
11.12.2022 09:59
Tekke ve zaviye ve tarikat mensuplarını diyanete alin  
 
1950
11.12.2022 09:44
Ülkeyi rezillikler deryasına dönüştürmek için, bakın reziller karşısında bunlarda ses çıkıyor mu? Yok niye, yoksa suçun ortağımı bunlar?  
 
Vatandaş
11.12.2022 09:42
apaçık bir dini ruhban dinine çevirecekler  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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