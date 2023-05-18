AKP’nin başvurusunun ardından YSK’dan kritik ikinci tur kararı

AKP YSK Temsilcisi Recep Özel’in başvurusunun ardından ikinci tur için seçmenlere yeni seçim kağıdı dağıtılmasına karar verdi.

AKP’nin başvurusunun ardından YSK’dan kritik ikinci tur kararı

AKP Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Recep Özel, ikinci tur için seçmenlere yeni seçim kadığı dağıtılması için YSK'ye başvuruda bulundu.

Recep Özel başvuruda, "Seçmene kolaylık olması ve katılımı en üst seviyede tutmak için 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanı 2. Tur seçimi için seçmenlere seçmen bilgi kağıtlarının basılarak dağıtılması için gerekli kararının alınmasını saygılarımla arz ve talep ederim" ifadelerini kullandı.

AKP'nin başvurusunu görüşen YSK, seçmenlere yeni seçim kağıdı dağıtılmasına karar verdi.

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