AKP’nin Eskişehir adayı Hatipoğlu'ndan ‘kat artırımı’ vaadi. 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde...

İYİ Parti'den istifa edip geçtiği AKP'de Eskişehir adayı gösterilen Nebi Hatipoğlu, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde "kat artırımı" vaadinde bulundu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Hatipoğlu, kentin Esentepe, Fevzi Çakmak, Şarhöyük ve Yeşiltepe bölgelerinde yaşayan yurttaşlara imar değişikliği ve kat artırımı vadetti.

Hatipoğlu konuşmasında, “Bizim kat arttırmamızla, Esentepe’de, Yeşiltepe’de, Fevzi Çakmak’ta, Şarhöyük’te yaşayan vatandaşlarımızın hepsi 1 dairesi varsa 1 daire daha sahibi olacaklar” dedi.

Eskişehir'in fay hattı üzerinde olduğunu hatırlatan Hatipoğlu, vaadiyle birlikte kentsel dönüşümün de hızlanacağını savundu.

Beş kata kadar verecekleri imar izniyle ‘yatay mimari’yi geliştireceklerini iddia eden Hatipoğlu, şu şekilde konuştu:

"Üzerinden fay geçen şehirlerden birisi olan ilimizin her an bu büyüklükte depremi yaşayabileceği ve hiç vakit kaybetmeden gerekli önlemlerin alınarak depreme dayanıklı yapı stokunun oluşturulması gerektiği uzmanlarca defaten ifade edilmektedir. Vatandaşlarımız bugün gerçekten risk altında. Ancak ben vatandaşlarımızın hayatıyla ne oynarım, ne oynatırım. Onun için 31 Mart’tan sonra seçimi kazanmamız durumunda hızlıca bu kentsel dönüşüm için gerekli imar düzenlemelerini yapacağız. Yaklaşık 30 bin konutun 4 yıl içinde yenileceğini düşünüyoruz.

Kentsel dönüşüm bekleyen kenar mahallelerimizde imarı 4 kat, gerekirse 5 kata kadar artıracağız. Yatay mimari şeklinde çıkarıp mevcuttaki kenar mahallelerimizdeki imarı arttırmak istiyoruz. Tarım alanlarına yeni imar vermektense zaten bina yapılmış olan halihazırda üzerinde bina olan alanlarda imar düzenlemesiyle, kat artırımıyla imarı orada geliştirmek istiyoruz."