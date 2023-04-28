AKP’nin güvendiği dağlara kar yağdı

Tolga Şahin yazdı.

AKP’nin güvendiği dağlara kar yağdı

AKP, vatandaş yokluk içinde yaşam mücadelesi verirken Togg Togg diye bağırıyor!

LGBT’yi olur olmadık söylemlerle suçluyor, en son İçişleri Bakanı Soylu çıktı ve insana acaba yanlış mı duydum dedirten şu sözleri söyledi:

“Bu LGBT var ya bu LGBT içerisinde insanın hayvanla evlenmesi bile var!"

Hayal gücüne bak, değme senaristlere taş çıkarır vallahi.

Sayın Soylu’nun bakanlık sonrası işsiz kalmayacağı ortada. Baksanıza hayal gücüne, yazar bir senaryo köşe olur vallahi!

Kendi yaptırdığı anketlerdeki sonuçlar karşısında sinir krizi geçirip, eli ayağı titreyen AKP başka neler yapıyor seçimi kazanmak için?

Karadeniz’de gaz bulduk vatandaşa 1 ay bedava diyor, havalar tamda ısınıp, kombiler kapanırken!

Seçim vaadi olarak elinde bir şey kalmayan, vatandaşını sefalete sürükleyen AKP başka neler söylüyor?

Dış güçler diyor, 14 Mayıs siyasi darbe diyor, tarihi belirleyenin kendisi olduğunu bildiği halde!

Ellerinde seçmene vaat edebilecekleri hiçbir şey kalmadı!

Ama umudu kaybetmediler.

Sandık görevlisi, hatta başkanı olarak kendilerine yakın kişileri atadılar!

Bunların arasında Kuran Kursu öğreticileri de var, öğretmenlerde, dernek başkanları da!

Anlaşılan AKP’nin son kozu sandıkları eş, dost, akraba ile çevirip kuşatmak!

Ama kötü haberi vereyim.

AKP’nin güvendiği dağlara kar yağdı!

Bugün bizzat şahit oldum.

AKP’nin tek tek seçerek atadığı sandık görevlileri bir bir görevlerinden istifa ediyor, çeşitli bahaneler sunarak!

Hatta Türkçe yazmaktan aciz tiplerin nasıl sandık başkanı olarak görevlendirildiklerine şahit oldum!

Anlaşılan seçim gecesi nasıl bir fırıldak çevrilmek isteniyorsa, bu insanlar bunun içinde olmak istemiyor!

İstifa dilekçesi nasıl yazılır bilmedikleri için akın akın kırtasiyelere koşuyorlar!

Bir değil, iki değil, üç değil, onlarca insan istifa dilekçesi veriyor.

AKP sandıkta da yalnız bırakılıyor.

Son ümitlerde tükeniyor, gemiyi en yakınlar bile terk etmeye başladı.

Gemide kalanların Allah yardımcısı olsun, umarım battıktan sonrası için can yeleklerini şimdiden hazırlamışlardır.

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