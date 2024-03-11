İstanbul'da oy kullanacak yabancı seçmen sayısı ortaya çıktı. 20 ilin nüfusundan fazla

Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul'da oy kullanacak yabancı seçmen sayısı ortaya çıktı. 20 ilin nüfusundan fazla
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul seçimlerinde oy kullanabilecek olan yabancı uyruklu seçmenlerin listesini açıkladı.

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala merak edilen önemli konulardan biri de yabancı uyruklu seçmenler.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul seçimlerinde oy kullanabilecek olan yabancı uyruklu seçmenlerin listesini paylaştı.

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Çelik’in paylaştığı listeye göre, İstanbul seçiminde oy kullanabilecek olan yabancı uyruklu seçmen sayısı 20 ilin nüfusundan daha fazla.

Geçtiğimiz 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde 240 bin yabancı uyruklu seçmenin oy kullanacağı öne sürülmüştü.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, doğduğu ülkelere göre oy kullanacak seçmenlerin verisini paylaştı.

Çelik’in SZC TV’de paylaştığı 293 bin 617 yabancı uyruklu seçmenlerin, doğdukları ülkelere göre sıralaması ise şöyle:

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