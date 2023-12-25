Yargıtay'dan 'hayırsız evlat' kararı. Bunu yapanlar yanacak

Mirasta sil baştan dedirtecek karar. Anne ve babalar "hayızsız evlatları" mirastan reddedebilecek. Çünkü Yargıtay devrim gibi bir karara imza attı. Anne ve babalarla ilgilenmeyenler yandı. Çünkü anne ve babalar hayırsız evlatlarını miraslarından atabilecekler. Bu kararı Yargıtay verdi, hayırsız evlatları mirastan reddedebileceğine hükmetti.

BUNLARI YAPAN EVLATLAR YANDI

Yargıtay, ailesiyle görüşmeyi kesen anne ve babası hastalandığında bile ziyaret etmeyen, onların hatırını bile sormayan evlat vasiyetname ile mirasçılıktan çıkarılabileceğine karar verdi. Zengin bir ailenin tek kızı olan davacının geçimsizlik nedeniyle çalıştığı şirketlerden çıkarıldığı belirtilirken, iddiaya göre anne ve babasının hatırını bile sormadı. Anne ve babası da bu durum karşısında cezayı kesti, evlatlarını mirastan reddetti.

MAHKEMEYE BAŞVURDU

Bunun üzerine mirastan reddedilen evlat dava açtı. Davacının miras bırakan annesini ziyaret etmediği belirtilen kararda, babasının kızını ziyareti sırasında "Bunun mezar yeri var mı? şeklindeki kötü ve olumsuz sözler kullanmasının Türk Medeni Kanununun 510. maddesini ihlal ettiği gerekçisiyle mirastan çıkarıldığı kaydedildi.

KARAR OY BİRLİĞİYLE ALINDI MİRASTAN REDDEDİLDİ

Yargıtay verdiği kararda, "davacıyı yani kızlarını özel günlerde hiç görmediklerini ilk defa duruşma salonunda gördüğünü açıklamıştır.

ANNE BABASINA İLGİSİZ KALDI

Babasının kızını ziyaret etmek için geldiği sırada "Ne işiniz var niye geldiniz dediği ileri sürülen davada, kızının babasının hastalığıyla ilgilenmediği tanık beyanlarıyla ortaya çıktığı mahkeme tutanaklarında ifade edildi.

YARGITAY ŞU SÖZLERLE SON NOKTAYI KOYDU:

"Davalı kızın babası için 'yatacak mezar yeri var mı bu adamın' dediği; anne babasının kötü insanlar olduğunu söylediği, bu sebeple davacının ailevi görevlerini ağır bir şekilde ihlal ettiği gerekçesiyle, mirasçılıktan çıkardığı görülmektedir. Bölge Adliye Mahkemesi tarafından kararının kaldırılmasına oy birliği ile karar verildi.”