AKP'nin İBB Başkan adayı ankette ortaya çıktı. Erdoğan'ın aklındaki Saray'dan biriydi

ASAL Araştırma, AKP’nin yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için göstereceği adayı seçmenlere açık uçlu bir şekilde sordu. Anket sonuçlarına göre, yüzde 18.1 oy oranıyla ilk sırada eski Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yer aldı.

AKP'nin İBB Başkan adayı ankette ortaya çıktı. Erdoğan'ın aklındaki Saray'dan biriydi

ASAL Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, İstanbul'da yaptığı anket çalışmasında ‘AKP’nin İBB adayı kim olmalı?’ sorusunu açık uçlu bir şekilde yöneltti.

19-27 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılan anket, İstanbul'un 39 ilçesinde 18 yaş ve üzeri 3.000 kişiyle CATI (Bilgisayar destekli telefonla anket) yöntemiyle gerçekleştirildi.

İLK SIRADA MURAT KURUM YER ALDI

Ankete katılanların yüzde 18.1'i soruya eski Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yanıtını verdi. Bunu yüzde 10.2 ile Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu cevabını verenler takip etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yanıtı ise yüzde 9.8 ile üçüncü sırada yer aldı. Yüzde 8.6'lık bir kesim ise bu soruya eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu cevabını verdi.

Anket sonuçları şu şekilde:

Murat Kurum: yüzde 18.1

Mehmet Tevfik Göksu: yüzde 10.2

Fahrettin Koca: yüzde 9.8

Süleyman Soylu: yüzde 8.6

Adil Karaismailoğlu: yüzde 7

Osman Nuri Kabaktepe: yüzde 4.5

Hilmi Türkmen: yüzde 3.6

Mehmet Ergün Turan: yüzde 2.8

Mustafa Varank: yüzde 2.7

Şadi Yazıcı: yüzde 2.4

Abdullah Özdemir: yüzde 1.8

Deniz Köken: yüzde 1.5

Bünyamin Demir: yüzde 1.2

Diğer: yüzde 6.5

Hiçbiri: yüzde 7.4

Fikrim yok/Cevap yok: yüzde 11.9

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