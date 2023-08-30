Erdoğan'ın kendi yerine düşündüğü isim ortaya çıktı. Kulisler bu iddia ile çalkalanıyor

AKP’de Erdoğan sonrası için Berat Albayrak ve Süleyman Soylu, Numan Kurtulmuş isimleri ortaya atılmıştı.

Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay konuyla ilgili bomba bir iddia ortaya attı.

Balbay, kaleme aldığı yazısında Erdoğan'ın veliahtı olarak tercihinin aile çevresi olduğunu belirtti.

Balbay "Teknolojinin sadece festivali olmaz, siyaseti de olur!" diyerek, Erdoğan’ın damadı Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ı düşündüğünü ima etti.

“AKP’deki derin kulislerde Erdoğan’ın partide kendisinden sonrası için de kafa yorduğu konuşuluyor.” diyen Balbay şu ifadeleri kullandı:

AKP’nin 7 Ekim’deki 7. Olağan Kongresi'nde kadrolarını neredeyse yüzde 80’e varan oranda değiştireceği konuşuluyor. Hükümetteki 28 Mayıs sonrası yaşanan ciddi değişiklik partiye de yansıyacak.

Bu elbette önemli ama her şeye tek kişinin karar verdiği 'şahsım' rejiminde görüntüyü kurtarmaktan başka bir şey değil. AKP’deki derin kulislerde Erdoğan’ın partide kendisinden sonrası için de kafa yorduğu konuşuluyor. Tercihin daha çok aile çevresinden olacağı yönünde söylentiler var. Teknolojinin sadece festivali olmaz, siyaseti de olur!