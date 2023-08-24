AKP’nin İstanbul adayı kim olacak? İlk kez biri ‘Adayım’ dedi

AKP’de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adayı olan eski bakan Adil Karaismailoğlu, “Böyle bir konuda ismimin geçmesi benim için gurur vesilesidir. İstanbul benim için, özellikle İBB benim için bir okuldur.” dedi.

AKP’nin İstanbul adayı kim olacak? İlk kez biri ‘Adayım’ dedi

Karaismailoğlu’ndan adaylık açıklaması

AKP’de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylık yarışı başladı. Eski bakan Adil Karaismailoğlu, Adem Metan’ın sunduğu programda ilk kez aday olduğunu açıkladı. Karaismailoğlu, “Böyle bir konuda ismimin geçmesi benim için gurur vesilesidir. İstanbul benim evim, biz İstanbul’umuzun da ömrümüzün yarısından çoğunu İstanbul’da geçirdik. İstanbul, özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi benim için bir okuldur. Yani dünya vizyonunu Türkiye vizyonunu ben orada kazandım.” diye konuştu.

24 yıl İBB’de çalıştım

Karaismailoğlu, 1995 yılından itibaren 24 yıl boyunca İBB’de çalıştığını ve Ulaştırma Bakanlığı görevine oradan geldiğini belirtti. Karaismailoğlu, “İstanbul için ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinde bir farklı bir tabirle bir çaycısı olmak bile benim için bir gurur vesilesidir. Çünkü bu şehre ne kadar katkı sağlarsanız hakikaten bizim için ve bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bir gurur vesilesidir.” dedi.

AK Partili Sayın Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığında muazzam işler yapıldı

Karaismailoğlu, AK Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın belediye başkanlığı döneminde İstanbul’da hayal edilemeyecek işler yapıldığını söyledi. Karaismailoğlu, “O yapılan işler sayesinde Türkiye’nin önü açıldı. Türkiye bu kadar büyüdü. Onun en önemli lokomotif İstanbul’dur. O yüzden İstanbul’da ne yapsanız azdır. Çok şey yapmak lazım, yapılacak işler bellidir.” dedi.

2019 seçimlerinde milletimiz bir karar verdi

Karaismailoğlu, 2019 yerel seçimlerinde AK Parti’nin İstanbul’u kaybettiğini hatırlatarak, “Maalesef 2019 seçimlerinde milletimiz bir karar verdi. Farklı bir zihniyetteki siyasileri bu şehrin yönetimiyle görevlendirdi. Sonuçta demokrasinin gereğidir. Bu bizde vatandaş olarak son 2019 yerel seçimleri sonrası da itibara gelmiş olan yerel yönetimlerde hizmet bekleriz ama maalesef o hizmeti alamamanın üzüntüsü bizi de de var.” diye konuştu.

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