Soylu, AKP'nin tam kadro hazır olduğu programa katılmadı. Sebebi belli oldu

Süleyman Soylu'nun AKP'nin 22'nci yıl dönümü programına katılmama sebebi sosyal medya paylaşımı ile ortaya çıktı.

Soylu, AKP'nin tam kadro hazır olduğu programa katılmadı. Sebebi belli oldu

AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, partisinin 22'nci yıl dönümü kapsamında yapılan kutlama toplantısına cenaze sebebiyle katılamadı.

Soylu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı gönderi ile AKP'li Sabri Özel'in aile üyelerinden olan Ferman Özer'in cenazesinde olduğu ortaya çıktı. Ferman Özer'in ayrıca Süleyman Soylu'nun İstanbul Eyüp'ten çocukluk arkadaşı olduğu öğrenildi.

Süleyman Soylu, "Kıymetli dostumuz, abimiz Ferhan Özer’i bugün Eyüp Sultan Camii’nden Hakka uğurladık. Allah rahmet eylesin" paylaşımında bulundu.

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