AKP'nin İstanbul ilçe adayları belli oldu. Erdoğan açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
AKP'nin İstanbul ilçe adayları belli oldu. Erdoğan açıkladı
AKP'nin İstanbul'un ilçelerindeki belediye başkan adayları belli oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 37 adayı İstanbul'daki aday tanıtım toplantısında açıklıyor. AKP'nin Bakırköy adayının eski Bakan Ali Talip Özdemir olması dikkat çekti

AKP'nin İstanbul'daki 37 ilçe belediye başkan adayı belli oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'daki toplantıda adayları tek tek açıklıyor.

AKP 37 ilçede aday çıkarırken 2 ilçede ise MHP'nin adayını destekleyecek.

İşte AKP'nin İstanbul adayları

Adalar: Uğur Sina Şen

Arnavutköy: Mustafa Candaroğlu:

Ataşehir: Mustafa Naim Yağcı

Avcılar: Abdullah Küçükoğlu

Bağcılar: Abdullah Özdemir

Bahçelievler: Hakan Bahadır

Bakırköy: Ali Talip Özdemir

Başakşehir: Yasin Kartoğlu

Bayrampaşa: İlknur Kovaç Bayraktar

Beşiktaş: Serkan Toper

Beykoz: Murat Aydın

Beylikdüzü: Mustafa Günaydın

Beyoğlu: Haydar Ali Yıldız

Büyükçekmece: Recep Erol

Çatalca: Mesut Üner

Çekmeköy: Ahmet Poyraz

Esenler: Tevfik Göksu

Esenyurt: Hamit Öncü

Eyüpsultan: Deniz Köken

Fatih: Mustafa Ergün Turan

Gaziosmanpaşa: Hasan Tahsin Usta

Güngören: Bünyamin Demir

Kadıköy: Veli Arslan

Ayrıntılar geliyor...

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