AKP'nin İstanbul ilçe adayları belli oldu. Erdoğan açıkladı

AKP'nin İstanbul'daki 37 ilçe belediye başkan adayı belli oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'daki toplantıda adayları tek tek açıklıyor.
AKP 37 ilçede aday çıkarırken 2 ilçede ise MHP'nin adayını destekleyecek.
İşte AKP'nin İstanbul adayları
Adalar: Uğur Sina Şen
Arnavutköy: Mustafa Candaroğlu:
Ataşehir: Mustafa Naim Yağcı
Avcılar: Abdullah Küçükoğlu
Bağcılar: Abdullah Özdemir
Bahçelievler: Hakan Bahadır
Bakırköy: Ali Talip Özdemir
Başakşehir: Yasin Kartoğlu
Bayrampaşa: İlknur Kovaç Bayraktar
Beşiktaş: Serkan Toper
Beykoz: Murat Aydın
Beylikdüzü: Mustafa Günaydın
Beyoğlu: Haydar Ali Yıldız
Büyükçekmece: Recep Erol
Çatalca: Mesut Üner
Çekmeköy: Ahmet Poyraz
Esenler: Tevfik Göksu
Esenyurt: Hamit Öncü
Eyüpsultan: Deniz Köken
Fatih: Mustafa Ergün Turan
Gaziosmanpaşa: Hasan Tahsin Usta
Güngören: Bünyamin Demir
Kadıköy: Veli Arslan
Ayrıntılar geliyor...