Erdoğan’ın büyükşehir adayı yaptığı isimden skandal ifadeler. ‘Türkiye laiktir laik kalacak söylemi teröre destek olmaktır’

Mevcutta Sakarya’nın Serdivan Belediye Başkanı olan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne aday gösterilen Yusuf Alemdar’ın gençler hakkında kullandığı skandal ifadeler yeniden gündem oldu.

8 Ocak'ta Bir AVM’de ‘Türkiye laiktir laik kalacak’ pankartı açan gençleri hedef alan Yusuf Alemdar, pankartı açan gençleri terörist ilan etti.

Yusuf Alemdar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda “Vatandaşlarımızın huzurunu kimsenin bozmaya hakkı yoktur. Türkiye laiktir ve laik kalacak gibi söylemler ancak teröre destek olmaktır” görüşünü savundu.

"Türkiye'de laiklik gibi bir sorun yoktur" iddiasında da bulunan Alemdar, "CHP gençlik kollarındaki arkadaşlar, siyaset yapacaklar tabii, ancak siyaset zeminini ve söylemleriyle ilgili daha dikkatli olmaları gerekir" dedi.

Alemdar, “Ancak birileri Türkiye’de iç karışıklık çıkarmak için ellerinden geleni yapmaktadır. Bize düşen bu oyuna gelmemektir. Aksi durumda teröre tevessül edenleri memnun etmiş oluruz. Çok dikkatli olmamız gerekiyor” ifadelerini de kullandı.

NE OLMUŞTU?

8 Ocak'ta Sakarya’daki Serdivan AVM’ye giden CHP üyesi üç genç ‘Türkiye laiktir, laik kalacak – Ankara, İstanbul, Antep, İzmir Reina’ yazılı pankart açmıştı. Pankartı açtıktan sonra kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğrayan gençler, özel güvenliğin kendilerini polise teslim etmesinin ardından gözaltına alınmış ve haklarında ‘huzuru bozmak’ iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.