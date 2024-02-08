AKP'li belediye başkanı liselerde seçim çalışması yapıyor. Seçim çalışmalarını okullara taşıdılar

İstanbul’da Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, dün gittiği TOKİ Lisesi’nde kendi vaatleri ile AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Adayı Murat Kurum’un vaatlerini öğrencilere anlattı.

Ahmet Poyraz’ın sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, bir lise öğrencisinin 18 yaşına girdiğini söyleyerek “AKP’ye oy vereceğini” söylediği de görülüyor.

ÇOCUKLARA DUA ETTİRMİŞTİ

Geçtiğimiz yıl Ahmet Poyraz’ın ilçedeki okullara gidip küçük çocuklara dua ettirdiği ortaya çıkmıştı. Öğretmen Melahat Hüdai Gürbüz İlkokulu’na giden AKP’li Poyraz, önce okul bahçesindeki çocuklara ve velilere AKP’nin propagandasını yapmıştı.

“ÇOCUKLAR SİZE DUA EDEYİM Mİ? ÂMİN DİYECEK MİSİNİZ?"

Çocuklara ve velilere “Çocuklar size dua edeyim mi? Âmin diyecek misiniz? Anne babalar siz de âmin deyin” ifadelerini kullanan Poyraz, çocuklara dua ettirdi.

Poyraz, “Çocuklar Allah ömrünüzü uzun eylesin. Rabbim sizi görünür görünmez kazalardan muhafaza eylesin. Anne babalarınızın, öğretmenlerinizin yarın iftihar edeceği bir nesil olarak yetişmeyi rabbim size nasip eylesin” ifadelerini kullanmıştı.