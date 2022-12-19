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AKP’nin kadın zirvesinde israf zirve yaptı

AKP Kadın Kolları’nın İstanbul’da düzenlediği girişimci kadınlar zirvesindeki skandal görüntüler dikkat çekti. Ortaya çıkan görüntülerde yemeklerin israf edildiği görüldü.

Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 14:46
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AKP’nin kadın zirvesinde israf zirve yaptı

AKP’nin kadın zirvesinde israf zirve yaptı
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AKP Kadın Kolları, İstanbul’da bir otelde girişimci kadınlar zirvesi düzenledi. ‘Kadın Emeği Zirvesi’ adı verilen etkinliğe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

 

81 ilden girişimci kadınların yer aldığı zirveden gelen görüntüler tepki çekti. Etkinliğin yapıldığı salondan gelen görüntülerde büyük israf dikkat çekti.

Yemek tabakların yerlerde bile olduğu görülürken, etrafta yenmemiş yemeklerin olduğu çok fazla tabak yer aldı.

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Sıfır Atık.
19.12.2022 16:18
Sıfır atık projesini layığı ile yerine getiriyorlar. Sarayda, günlerde, toplantılarda harcanan para ile sma hastası çocuklarımız tedavi görürdü inanın..  
 
Betül
19.12.2022 15:38
bu neki , ne israflar gördük , tabakların büyük kısmı boş , nasıl israfsa  
 
Poyraz
19.12.2022 15:37
Nede olsa ceplerinden çıkmıyor kendi evlerinde yiyecek ekmeğe muhtaçlar  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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