AKP’nin kadın zirvesinde israf zirve yaptı

AKP Kadın Kolları, İstanbul’da bir otelde girişimci kadınlar zirvesi düzenledi. ‘Kadın Emeği Zirvesi’ adı verilen etkinliğe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

81 ilden girişimci kadınların yer aldığı zirveden gelen görüntüler tepki çekti. Etkinliğin yapıldığı salondan gelen görüntülerde büyük israf dikkat çekti.

Yemek tabakların yerlerde bile olduğu görülürken, etrafta yenmemiş yemeklerin olduğu çok fazla tabak yer aldı.