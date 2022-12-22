Kamu spotu diye israfın dibine vurulmuş! Aralarında Milli Eğitim Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu da var

Milyonlarca yurttaşı yoksulluğun pençesine iten ekonomik krizin gölgesinde gerçekleştirilen harcamalar tepki çekerken kamu spotları için kasadan çıkan para da dikkat çekici. Aralarında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun (KVKK) da aralarında bulunduğu yedi kamu kurumunun spotlar için harcadığı para 3 milyon TL’yi aştı.

DUYURUYA 319 BİN TL

Birgün Gazetesi’nden Mustafa Bildircin’in haberine göre, 2019 ve 2022 yıllarını da kapsayan dört yılda en fazla kamu spotu çektiren idare, KVKK oldu. Kurumun bunlar için harcadığı para ise 1 milyon 403 bin 500 TL. KVKK, yalnızca 1 Kasım tarihinde hazırlattığı kamu spotu için 625 bin TL ödedi.

KVKK’nin ardından en maliyetli kamu spotuna imza atan kurumun, SGK oldu. SGK, “borçların yapılandırılması” hakkında duyuruyu içeren kamu spotu için özel bir reklam şirketiyle Aralık 2020’de 319 bin TL’lik anlaşma yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı ise “Türkçe ve Türk Kültürü Dersinin Tanıtılması” amacıyla 2020’de hazırlattığı kamu spotu için 296 bin TL’yi gözden çıkardı.

POŞET TEŞEKKÜRÜ

Diğer kamu spotlarından bazıları ise şöyle sıralandı:

-Denizcilik Genel Müdürlüğü, Amatör Denizciliğin Tanıtımı: 120 bin TL

-KVKK, Veri Mahremiyeti: 198 bin 500 TL

-Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Poşet Kullanımının Azaltılması Teşekkür: 270 bin TL

-Orman Genel Müdürlüğü, Film ve Kamu Spotu: 259 bin 950 TL

BUNA İSRAF DENİR

Kamu spotu için harcanan paranın büyüklüğüne yönelik değerlendirmelerde bulunan CHP Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’nin çiğnendiğini kaydetti. Tutdere, şunları söyledi: “Yayımlanan bu kamu spotlarının birçoğunun bilinç ve farkındalığın artırılmasına katkı sağlamadığı kamuoyunca bilinmekte. 12 kamu spotu için 3,2 milyon lira harcanması kabul edilebilir bir durum değil. Bu kamu spotlarına vatandaşımızdan alınan vergilerin harcanması israftır.”