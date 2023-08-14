AKP'nin kalesi Trabzon'da toplu ulaşıma bir zam daha

Cumhur İttifakı'na %64,62, Erdoğan'a %68.89 oy çıkaran AKP'nin kalesi Trabzon'da toplu ulaşıma son iki ayda ikinci kez zam yapıldı.

AKP'nin kalesi Trabzon'da toplu ulaşıma bir zam daha

Akaryakıt fiyatlarına gelen zamların ardından Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)'ndeki toplantı ile Trabzon’da toplu ulaşıma bir kez daha zam yapıldı.

DOLMUŞ ÜCRETLERİNE 5 LİRA ZAM

14 Ağustos 2023 pazartesi tarihinden itibaren geçerli olmak üzere dolmuş ücretleri 9 TL’den 14 TL’ye çıkarılacak. Öğrenci ise 10 TL olarak uygulanacak. Büyükşehir Belediyesi otobüslerinde ise yeni ücret 11 TL olarak uygulanmaya başlanacak.

İKİ AYDA İKİNCİ ZAM OLDU

Uygulanacak bu zamlı tarife yaklaşık 2 ay içindeki ikinci zam olacak. 12 Haziran 2023 tarihinde dolmuş ücretleri 6,5 TL’den 9 TL’ye çıkarılmıştı.

Zamlı tarife ile ulaşım ücretleri şu şekilde:

Trabzon’da ulaşıma bir zam dahaTrabzon’da ulaşıma bir zam daha

Öne Çıkanlar
Memur ve memur emeklileri zam teklifi açıklandı mı? Memur ve memur emeklileri 2024/ 2025 zam teklifi ne oldu?
Memur ve memur emeklileri zam teklifi açıklandı mı? Memur ve memur emeklileri 2024/ 2025 zam teklifi ne oldu?
Dinin arkasına sığınıp Türk düşmanlığı yapmak ve Hatay meselesi
Dinin arkasına sığınıp Türk düşmanlığı yapmak ve Hatay meselesi
MasterChef All Star 57 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 57 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Masterchef Mert kimdir? Masterchef All Star Mert Yılmaz kaç yaşında nereli?
Masterchef Mert kimdir? Masterchef All Star Mert Yılmaz kaç yaşında nereli?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
İnternet bağımlısının sonu. Çöp evi temizlenirken bile oyun oynadı. Anne babalar dikkat
İnternet bağımlısının sonu. Çöp evi temizlenirken bile oyun oynadı. Anne babalar dikkat
Son Haberler
Hizbullah İsrail'i aynı ifadelerle tehdit etti: İsrail'i taş devrine çeviririz Dünya
Hizbullah İsrail'i aynı ifadelerle tehdit etti: İsrail'i taş devrine çeviririz
Demir yolu köprüsü fırtınaya dayanamadı Dünya
Demir yolu köprüsü fırtınaya dayanamadı
Rublede sert düşüş. Rusya Merkez Bankası olağanüstü toplanıyor Dünya
Rublede sert düşüş. Rusya Merkez Bankası olağanüstü toplanıyor
Fenerbahçe'den sürpriz transfer açıklaması. Oyuncu İstanbul'a davet edildi Spor
Fenerbahçe'den sürpriz transfer açıklaması. Oyuncu İstanbul'a davet edildi
Trabzon'da çıkan kavgada silahlar çekildi: 1 ölü Güncel
Trabzon'da çıkan kavgada silahlar çekildi: 1 ölü
Prag'da Atatürk heykelinin dikilmesi engellendi. Yine Ermeni Soykırımı yalanına sarıldılar Güncel
Prag'da Atatürk heykelinin dikilmesi engellendi. Yine Ermeni Soykırımı yalanına sarıldılar
Bodrum açıklarında 51 düzensiz göçmen kurtarıldı Yaşam
Bodrum açıklarında 51 düzensiz göçmen kurtarıldı