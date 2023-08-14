AKP'nin kalesi Trabzon'da toplu ulaşıma bir zam daha

Akaryakıt fiyatlarına gelen zamların ardından Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)'ndeki toplantı ile Trabzon’da toplu ulaşıma bir kez daha zam yapıldı.

DOLMUŞ ÜCRETLERİNE 5 LİRA ZAM

14 Ağustos 2023 pazartesi tarihinden itibaren geçerli olmak üzere dolmuş ücretleri 9 TL’den 14 TL’ye çıkarılacak. Öğrenci ise 10 TL olarak uygulanacak. Büyükşehir Belediyesi otobüslerinde ise yeni ücret 11 TL olarak uygulanmaya başlanacak.

İKİ AYDA İKİNCİ ZAM OLDU

Uygulanacak bu zamlı tarife yaklaşık 2 ay içindeki ikinci zam olacak. 12 Haziran 2023 tarihinde dolmuş ücretleri 6,5 TL’den 9 TL’ye çıkarılmıştı.

Zamlı tarife ile ulaşım ücretleri şu şekilde: