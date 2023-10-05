Ankara'da KYK yurduna kalan öğrencilerin ulaşım çilesi: Her gün 6.5 saat!

Dr. Taylan Yıldız, Ankara'nın Çubuk ilçesinde yer alan KYK yurdu önündeki otobüs kuyruğunu paylaştı. Yıldız, "Tek kelimeyle skandal. Ankara içine yeni yurt yapmayıp gençleri Çubuk'a atmak nedir Allah aşkına? Gençlere reva gördüğümüz eğitim deneyimi bu mu? Bu skandalı, gençleri Ankara içinde ikamet ettirerek çözün hemen." dedi.

Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Taylan Yıldız, Gençlik Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a seslendi.

"BU SKANDALI, GENÇLERİ ANKARA İÇİNDE İKAMET ETTİREREK ÇÖZÜN HEMEN"

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yer alan KYK yurdunda kalan öğrencilerin girdiği otobüs kuyruğuna isyan eden Yıldız, "Bu skandalı, gençleri Ankara içinde ikamet ettirerek çözün hemen" dedi.

Yıldız şu ifadeleri kullandı:

“Burası Ankara'nın dışındaki Çubuk KYK Yurdu'nun önü. Saat sabah 07:00. Bu gençler otobüs kuyruğundalar. Ankara'ya okullarına gitmeye çalışıyorlar. Kuyruğa bir bakın. Ben gördüğüme inanmak istemedim. Kısa bir matematikle: 1 saat soğukta otobüs bekleyecek + 1.5 saatte Kızılay'a ulaşacak + oradan 45dk'da okuluna gidecek. Toplamda tek yön için 3 saat 15dk. Bunun bir de geri dönüşü var. Yani en iyi olasılıkla bu gençler her gün 6.5 saatlik ulaşım cefası çekiyorlar. Tek kelimeyle skandal. Ankara içine yeni yurt yapmayıp gençleri Çubuk'a atmak nedir Allah aşkına? Gençlere reva gördüğümüz eğitim deneyimi bu mu? Bu skandalı, gençleri Ankara içinde ikamet ettirerek çözün hemen.”