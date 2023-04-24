AKP’nin kalesinde Süleyman soylu boş meydana konuştu. Katılanlar gündem oldu

Süleyman Soylu'nun İstanbul Bayrampaşa'daki konuşmasına katılan kişi sayısı dikkat çekti.

Soylu'nun konuşması sırasında bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerinde meydanın ne kadar boş kaldığı ve vatandaşların bayram günü olmasına karşın Soylu'ya ilgi göstermeyip dinlemek için seçim otobüsüne yaklaşmadığı görüldü.

Bir vatandaş, “İzdihamı görüyorsunuz” diyerek Süleyman Soylu'nun mitingini 'ti'ye aldı.

Aynı saatlerde güzel hava ve bayram tatili nedeniyle İstanbul'un tüm cadde ve meydanları kalabalıktan geçilmiyordu.