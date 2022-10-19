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AKP'nin temel atma töreni karıştı. Islak harç üzerlerine bulaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in de aralarında bulunduğu 5 ile Ankara'dan bağlanarak "Muhtarlar Evi Açılışı ve 100 Muhtar Hizmet Binası Temel Atma Töreni"ni gerçekleştirdi. İzmir'deki programda, vincin harç aktarım borusundaki bağlantı noktasında meydana gelen sorun nedeniyle protokol ve davetlilerin üzerine ıslak harç sıçradı.

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 17:13
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AKP'nin temel atma töreni karıştı. Islak harç üzerlerine bulaştı
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19 Ekim Muhtarlar günü nedeniyle, "Muhtarlar Evi Açılışı ve 100 Muhtar Hizmet Binası Temel Atma Töreni" programı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla Ankara’da düzenlendi. 100 muhtarlık hizmet binasının temel atma töreninde, İzmir'in de aralarında bulunduğu 5 ayrı ile video konferans yöntemiyle bağlanıldı.

AKTARIM BORUSUNDAKİ BAĞLANTI NOKTASINDA SORUN YAŞANDI

Programa; İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı, Konak Kaymakamı Gökhan Görgülü Aslan, AKP İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, İzmir Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı Hasan Baykal, Ege Bölgesi Muhtarlar Federasyonu Başkanı Ayşe Taylan, Güney Mahallesi Muhtarı Akın Öz, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Konak ilçesinin Güney Mahallesi'nde düzenlenen temel atma töreni başlamadan kısa bir süre önce vincin harç aktarım borusundaki bağlantı noktasında sorun yaşandı. Borudan sıçrayan ıslak harç, sahne ve sandalyelerin bulunduğu alana sıçradı. Harcın tören alanına püskürmesi ile birlikte panik yaşanırken, protokol ve davetlilerin üzerine harç döküldü. Davetlilerin kıyafetlerinin üzerindeki harç kalıntılarını silme çabaları görüntülere yansıdı. (İHA)

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