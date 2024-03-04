AKP'nin yaptırdığı anket ortaya çıktı! 2 belediye el değiştirebilir

AKP’nin yaptırdığı anketlerin sonuçları medyaya sızdı. AKP’de, mevcut belediye başkanı Mansur Yavaş ile Cumhur İttifakı’nın adayı Turgut Altınok arasındaki oy farkının, “Adayların ilan edildiği tarihten bu yana kısmen de olsa kapandığı ancak aradaki farkın hâlâ yüksek olduğu” ifade ediliyor.

İstanbul: İstanbul’da da seçimlerin “Her ne kadar birbirine yakın görünse de Ekrem İmamoğlu’nun bir, iki puan önde olduğunun görüldüğü” kaydediliyor.

Hatay ve Antalya: CHP, bu illerde AKP’nin gerisinde. Depremlerde ağır hasar alan Hatay’da, CHP’nin adayı Lütfü Savaş’a halkın tepkili olduğu belirtiliyor. Antalya’da ise Cumhur İttifakı’nın adayı Hakan Tütüncü’nün Kepez Belediye Başkanlığı dönemindeki icraatları nedeniyle Antalyalıların tercihlerinde etkili olduğu ileri sürülüyor.

Adana ve Mersin: Şu an için CHP’nin adayları önde görünüyor.

Şanlıurfa: YRP’nin adayı Mehmet Kasım Gülpınar’ın AKP’nin oylarını böldüğü ve bu nedenle seçimin “riskli” olduğu değerlendiriliyor.

Bursa ve Balıkesir: CHP, Bursa ve Balıkesir’de önde. Bursa’da CHP’nin şu an için önde olmasının en önemli nedenleri, YRP’nin 5 yıl AKP il başkanlığı görevini yürüten Sedat Yalçın’ı aday göstermesi ve Yalçın’ın adaylığının AKP’nin oylarını böldüğü olarak açıklanıyor.

2019’da CHP’nin Balıkesir’de İYİ Parti’nin adayı İsmail Ok’u desteklediği anımsatılırken, bu seçimde Balıkesir’de aday gösterilen eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın’a İYİ Parti seçmenin destek verdiği ve oyların CHP’ye kaydığının gözlendiğine dikkat çekiliyor.