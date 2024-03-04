AKP'nin yaptırdığı anket ortaya çıktı! 2 belediye el değiştirebilir

Kaynak: Cumhuriyet
AKP'nin yaptırdığı anket ortaya çıktı! 2 belediye el değiştirebilir
Seçime sayılı günler kala AKP'nin yaptığı anket çalışmasının sonuçları ortaya çıktı. Ankete göre, AKP'nin kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğu iller belli oldu.

AKP’nin yaptırdığı anketlerin sonuçları medyaya sızdı. AKP’de, mevcut belediye başkanı Mansur Yavaş ile Cumhur İttifakı’nın adayı Turgut Altınok arasındaki oy farkının, “Adayların ilan edildiği tarihten bu yana kısmen de olsa kapandığı ancak aradaki farkın hâlâ yüksek olduğu” ifade ediliyor.

İstanbul: İstanbul’da da seçimlerin “Her ne kadar birbirine yakın görünse de Ekrem İmamoğlu’nun bir, iki puan önde olduğunun görüldüğü” kaydediliyor.

Hatay ve Antalya: CHP, bu illerde AKP’nin gerisinde. Depremlerde ağır hasar alan Hatay’da, CHP’nin adayı Lütfü Savaş’a halkın tepkili olduğu belirtiliyor. Antalya’da ise Cumhur İttifakı’nın adayı Hakan Tütüncü’nün Kepez Belediye Başkanlığı dönemindeki icraatları nedeniyle Antalyalıların tercihlerinde etkili olduğu ileri sürülüyor.

Adana ve Mersin: Şu an için CHP’nin adayları önde görünüyor.

Şanlıurfa: YRP’nin adayı Mehmet Kasım Gülpınar’ın AKP’nin oylarını böldüğü ve bu nedenle seçimin “riskli” olduğu değerlendiriliyor.

Bursa ve Balıkesir: CHP, Bursa ve Balıkesir’de önde. Bursa’da CHP’nin şu an için önde olmasının en önemli nedenleri, YRP’nin 5 yıl AKP il başkanlığı görevini yürüten Sedat Yalçın’ı aday göstermesi ve Yalçın’ın adaylığının AKP’nin oylarını böldüğü olarak açıklanıyor.

2019’da CHP’nin Balıkesir’de İYİ Parti’nin adayı İsmail Ok’u desteklediği anımsatılırken, bu seçimde Balıkesir’de aday gösterilen eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın’a İYİ Parti seçmenin destek verdiği ve oyların CHP’ye kaydığının gözlendiğine dikkat çekiliyor.

0x0-orcnin-cumhurbaskani-secim-anketi-1528092897893.jpg

1-002.jpg

İlgili Haberler
Genel seçimleri en doğru bilen şirketten flaş yerel seçim tahmini. AKP'nin en büyük zaafını açıkladı
Mansur Yavaş 'Benim artık son dönemim'
Son İstanbul anketi açıklandı. Fark 3.3 puan
Mansur Yavaş açıkladı: "Rekoru kırarak geliyoruz"
Son Haberler
Şanlıurfa'da 12 suç makinesi yakayı ele verdi Yerel Haberler
Şanlıurfa'da 12 suç makinesi yakayı ele verdi
'Başımıza ne geldiyse bu kapalılardan geldi' dedi gözaltına alındı Gündem
'Başımıza ne geldiyse bu kapalılardan geldi' dedi gözaltına alındı
'Bu lig nasıl biter' dedi dönen dolapları tek tek sıraladı. Sülalecek suçlusunuz Spor
'Bu lig nasıl biter' dedi dönen dolapları tek tek sıraladı. Sülalecek suçlusunuz
BofA S&P 500 hedefini yükseltti Ekonomi
BofA S&P 500 hedefini yükseltti
Mustafa Destici kaza geçirdi Gündem
Mustafa Destici kaza geçirdi
Yunanistan'a kaçarken yakalandılar Gündem
Yunanistan'a kaçarken yakalandılar