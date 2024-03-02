Son İstanbul anketi açıklandı. Fark 3.3 puan

Kaynak: Haber Merkezi
Son İstanbul anketi açıklandı. Fark 3.3 puan
Gezici Araştırma'nın açıkladığı son İstanbul anketinde AKP adayı Murat Kurum'un yüzde 44 ile önde olduğu görülürkenMetropoll Araştırma tarafından yapılan ankete göre ise Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum’dan 3.3 puan önde.

Yerel seçimlere sayılı günler kala, anket şirketleri araştırma sonuçlarını paylaşmaya devam ediyor. Rekabetin en yüksek seviyede yaşandığı İstanbul'da Gezici Araştırma'nın sonuçlarına AKP adayı Murat Kurum önde çıkmıştı. Son olarak Metropoll Araştırma İstanbul’da yaptığı anketini açıkladı.

21-22 Şubat tarihleri arasında 1664 kişiyle yapılan ankette kararsızlar dağıtıldığında İBB Başkanı ve CHP İBB adayı Ekrem İmamoğlu’nun oyu yüzde 43.5, AKP İBB adayı Murat Kurum’un yüzde 40.2. DEM Parti eş başkan adayları Meral Danış Beştaş ile Murat Çepni ise yüzde 6.1 oy aldığı görülüyor.

İYİ Parti’nin adayı Buğra Kavuncu yüzde 3,1 oy alırken; Zafer Partisi’nin adayı Azmi Karamahmutoğlu yüzde 2,5; Yeniden Refah Partisi’nin (YRP) adayı Mehmet Altınöz ise yüzde 2,3 oy aldı.

metropol-arastirma.jpg

İlgili Haberler
İslam Memiş'ten gram altında bir iyi bir kötü haber
Mansur Yavaş açıkladı: "Rekoru kırarak geliyoruz"
Seçimin sonucunu emekli mi çalışan mi belirleyecek?
Seçimin sonucunu emekli mi çalışan mi belirleyecek?
İYİ Parti son ankette öne geçti. AKP'nin kalesinde büyük şok
Son 2 İstanbul anketinde 2 farklı sonuç. İmamoğlu mu? Kurum mu?
Ankara'dan son anket geldi. Mansur Yavaş mı Turgut Altınok mu? Seçimin kaderini kararsızlar belirleyecek
Son Haberler
Batman'da 400 arıcıya binlerce kovan dağıtıldı Yerel Haberler
Batman'da 400 arıcıya binlerce kovan dağıtıldı
TIR'ın çarptığı motosikletteki bedensel engelli hayatını kaybetti Yerel Haberler
TIR'ın çarptığı motosikletteki bedensel engelli hayatını kaybetti
Cengiz Ünder gelişine vurdu. Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı Spor
Cengiz Ünder gelişine vurdu. Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı
Hayali tedavi ile 42 milyon TL'lik vurgun. Sahte rapor düzenlemişler Gündem
Hayali tedavi ile 42 milyon TL'lik vurgun. Sahte rapor düzenlemişler
İsrail'in Gazze'deki saldırısında ölü sayısı 118'e yükseldi Dünya
İsrail'in Gazze'deki saldırısında ölü sayısı 118'e yükseldi
İslam Memiş'ten gram altında bir iyi bir kötü haber Ekonomi
İslam Memiş'ten gram altında bir iyi bir kötü haber
Kartalkaya yolunda devrilen minibüste can pazarı! Çok sayıda yaralı var Gündem
Kartalkaya yolunda devrilen minibüste can pazarı! Çok sayıda yaralı var