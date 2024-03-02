Son İstanbul anketi açıklandı. Fark 3.3 puan

Yerel seçimlere sayılı günler kala, anket şirketleri araştırma sonuçlarını paylaşmaya devam ediyor. Rekabetin en yüksek seviyede yaşandığı İstanbul'da Gezici Araştırma'nın sonuçlarına AKP adayı Murat Kurum önde çıkmıştı. Son olarak Metropoll Araştırma İstanbul’da yaptığı anketini açıkladı.

21-22 Şubat tarihleri arasında 1664 kişiyle yapılan ankette kararsızlar dağıtıldığında İBB Başkanı ve CHP İBB adayı Ekrem İmamoğlu’nun oyu yüzde 43.5, AKP İBB adayı Murat Kurum’un yüzde 40.2. DEM Parti eş başkan adayları Meral Danış Beştaş ile Murat Çepni ise yüzde 6.1 oy aldığı görülüyor.

İYİ Parti’nin adayı Buğra Kavuncu yüzde 3,1 oy alırken; Zafer Partisi’nin adayı Azmi Karamahmutoğlu yüzde 2,5; Yeniden Refah Partisi’nin (YRP) adayı Mehmet Altınöz ise yüzde 2,3 oy aldı.