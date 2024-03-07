Mansur Yavaş'tan örnek davranış. Elini öpmek isteyen kişiye 'kamu idarecisinin eli öpülmez bu bizim görevimiz' dedi

Kaynak: Haber Merkezi Mehmet Akif Erdem
Mansur Yavaş'tan örnek davranış. Elini öpmek isteyen kişiye 'kamu idarecisinin eli öpülmez bu bizim görevimiz' dedi
Geçtiğimiz gün Etimesgut’ta bulunan ABB Başkanı Mansur Yavaş ile kendisinin elini öpmek isteyen bir vatandaşın arasında geçen konuşma gündem oldu. Vatandaş Yavaş'ın elini öpmek isteyince Yavaş, "Kamu idarecisinin eli öpülmez" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) olan Mansur Yavaş, CHP lideri Özgür Özel ile Etimesgut ilçesine bağlı Eryaman’da vatandaşlarla bir araya geldi.

Seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdüren Mansur Yavaş’ın bir vatandaşla arasındaki diyalogu sosyal medyada gündem oldu.

"ELİNİZİ ÖPMEK İSTİYORUM"

Kalabalıkların arasından gelen bir kadın çok heyecanlandığını belirterek Mansu Yavaş'ın elini tuttu ve “Elinizi öpmek istiyorum” dedi.

egr.png

"KAMU İDARECİSİNİN ELİ ÖPÜLMEZ, BU BİZİM GÖREVİMİZ"

Genç kadının sözleri karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Yavaş, “Olmaz öyle. Yöneticilerinizi öyle bir yere koymayın, siz tapu alınca tapu memurunun elini öpüyor musunuz? Nüfus cüzdanı alınca görevlinin elini öpüyor musunuz? O zaman benim de öpmeyin. Kamu idarecisinin eli öpülmez. Kamu idarecisi görevini yapar. Elimi öpme bu bizim görevimiz.” dedi.

Kadın ise Yavaş’a “Siz bize babalık, annelik, arkadaşlık, yoldaşlık yaptınız” cevabını verdi. Yavaş ise "Biz sadece görevimizi yaptık" cevabını verdi.

Diğer taraftan Mansur Yavaş, belediyenin ‘Seçim Öncesi Mali Durum Raporu’nu paylaştı.

Mansur Yavaş’ın göreve geldiği 8 Nisan 2019 tarihi ile 31 Aralık 2023 tarihi arasındaki gelişmeleri gösteren mali tabloların açıklandığı rapora göre, borçlarda 5 yılda 1 milyar 858 bin 913 dolar azalma olduğunu kaydetti.

İlgili Haberler
Mansur Yavaş: Cumhurbaşkanı adayı olsaydım kazanacağımı düşünüyorum
İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Cengiz Topel’den Mansur Yavaş’a: Adaylıktan çekil
AKP'nin yaptırdığı anket ortaya çıktı! 2 belediye el değiştirebilir
Mansur Yavaş 'Benim artık son dönemim'
Son Haberler
Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası Gündem
Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası
Dünyanın en kirli 10 şehri belli oldu Dünya
Dünyanın en kirli 10 şehri belli oldu
Ali Koç 'Hayırlı olsun' diyerek açtı ardından çok sert çıktı Spor
Ali Koç 'Hayırlı olsun' diyerek açtı ardından çok sert çıktı
65 yıllık Türk tekstil devi iflasın pençesinde. Koton, Zara, Spencer, H&M gibi dünya devlerine üretim yapıyordu Ekonomi
65 yıllık Türk tekstil devi iflasın pençesinde. Koton, Zara, Spencer, H&M gibi dünya devlerine üretim yapıyordu
Hatmi çiçeği nasıl kullanılmalı Şifalı Bitkiler
Hatmi çiçeği nasıl kullanılmalı
Akıl koruyan besinler hangileri Şifalı Bitkiler
Akıl koruyan besinler hangileri