Mansur Yavaş 'Benim artık son dönemim'

ABB Başkanı Mansur Yavaş Sincan Seçim Koordinasyon açılışında konuşma yaptı. Bu zamana kadar yapmak istedikleri projelerde engellendiklerini açıklayan Yavaş, belediye meclisinde 8 aydır bekleyen taleplerinin olduğunu belirterek, “Allah’tan korkun” ifadesini kullandı.

“CUMHURBAŞKANININ YANINA GİTTİM BİR YERİM EKSİLMEDİ”

Cumhurbaşkanının yanına gittiğini ve Ankara halkı için talepte bulunduğunu belirten Yavaş, “Sayın cumhurbaşkanına gittim bir yerim eksilmedi, Ankara halkı için talepte bulundum, Ankara’daki ilçe belediyelerinin bir ikisi hariç hiçbiri daha benim makam odamı görmedi. Gelip kendi ilçeleri için bir şey istemedi. Lafa geldiğine her şey benim ilçem için derler. Hayır. Ben partizanlık yapmıyorum elimi uzatıyorum buna rağmen hiçbiri hiçbirisi talepte bulunmuyor çünkü yukarıdan birileri yasaklamış. Bunlar partilerini ilçelerinden de hemşerilerinden de çok seviyorlar. Halbuki seçildikten sonra particilik biter” dedi.

“ANKETLERİ GÖRÜYORSUNUZ”

“Anketleri görüyorsunuz, Ankara halkının kararı şu yönde hiçbir tarihte görülmemiş çoğunlukta rekor oyla inşallah destek olacaklar, öyle anlaşılıyor” diyen Yavaş, “Ama mecliste çoğunluğumuz olmazsa maalesef topal ördek muamelesi görüyoruz”

“BU BENİM SON DÖNEMİM”

Mansur Yavaş, Sincan'ın ardından gittiği Keçiören'de yaptığı konuşmada da "Benim artık son dönemim, bir dönem daha yapıp bu hizmetleri Türkiye’ye Mansur Yavaş belediyeciliğini öğretip bırakacağım" dedi.